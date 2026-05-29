Franco Garrido sabe que carga peso por llevar el apellido Caszely, pero su deseo es enfocarse en su propia carrer y consolidarse en Colo Colo

La Sub 20 de Colo Colo venció su similar de Universidad de Chile en el Superclásico de la categoría al ganarle por 2-0, en partido disputado en el Centro Deportivo Azul.

El elenco albo ganó gracias a goles de Jerall Astudillo y de Vicente Martínez, en un partido donde fue titular Franco Garrido, el nieto de Carlos Caszely quien ya fue citado al primer equipo.

Franco Garrido busca ganarse un lugar en Colo Colo

El delantero conversó con Redgol y explicó que entiende que lo hagan cargar la mochila de ser nieto del máximo goleador histórico del club, aunque su intención es hacer su propio nombre.

“Es un peso extra que uno tiene, pero estoy súper bien. Consciente que soy Franco Garrido, que quiere hacer su propio camino y lucharla”, manifestó con mucha madurez el joven de 17 años.

De hecho, comentó que tiene los pies puestos en la tierra para que resalten sus cualidades positivas. “Tengo sacrificio, sé lo que hago”, manifestó Garrido.

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También comentó que su gran anhelo no es ir a Europa ni pensar en la selección chilena. “Mi sueño es debutar y hacerlo bien, para que pueda quedarme en Colo Colo. Haber sido citado ya fue otra sensación y me dejó muy contento”, sostuvo muy claro de su presente.

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La felicidad por ganarle el clásico a U de Chile

Franco Garrido fue titular y salió en el segundo tiempo del encuentro que le ganaron a U de Chile. “Contento por ganar el clásico, son partidos importantes, lo hicimos bien como equipo. Se disfruta hoy y ya debemos pensar en lo que se viene”, dijo.

“Los clásicos son distintos, hay que jugarlos con el corazón. Ahora debemos celebrarlo”, complementó el delantero.

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Quien lo miró jugar fue su abuelo Carlos Caszely, quien lo felicitó pero lo empujar a seguir adelante.

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“Siempre es bueno ganar los clásicos, te da un aire diferente. El camarín es diferente, la semana. Pero lo que yo le digo a los chicos, esto hay que disfrutarlo hoy hasta que pongan la cabeza en la almohada y después haya que pensar en el próximo partido”, dijo Caszely.