Desde Perú y con el título de campeón en Alianza Lima, el ex dueño de la jineta alba recordó sus días oscuros en Macul. Fue principal blanco de críticas en hinchas.

Esteban Pavez vive una esperada revancha tras su tormentosa última temporada en Colo Colo. El ex capitán albo se coronó campeón del fútbol peruano, tras gran torneo con el Alianza Lima.

Fue ahí que el volante recordó sus días oscuros en que fue cuestionada su jineta y liderazgo en el Cacique, por parte de los hinchas. El Oreja valoró a Arturo Vidal como su gran apoyo en ese momento.

“Arturo Vidal es un gran amigo y persona. Tenerlo en el día a día era espectacular… Es un líder innato, el mejor jugador de la historia de Chile”, aseguró a Doble Punta. Ahí repasó los problemas que tuvo en el año del Centanario albo.

Esteban Pavez y el Vidal clave en Colo Colo

Esteban Pavez llenó de elogios a Arturo Vidal durante su complejo 2025 en Colo Colo. Los malos resultados y las críticas a su capitanía hicieron que el dueño de la jineta se apoyara en el King.

“Vidal me ayudó mucho a llevar el vestuario de Colo Colo, que es bastante pesado y fuerte. Cuando llegó, yo seguí siendo el capitán y a él no le importó”, dijo.

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Pero en Alianza Lima encontró su segunda casa y el jugador también tuvo palabras para el elenco peruano. Pavez recalcó que “es increíble la hermandad entre Alianza Lima y Colo Colo, no sé si pase en otro lugar del mundo”.

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“En el Monumental de Chile me tocó ver mucha gente con camiseta de Alianza y aquí, cuando jugamos de local, también hay mucha gente con camiseta de Colo Colo. Es algo único”, cerró.