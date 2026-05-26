Para irrumpir con fuerza en uno de los sectores más competitivos de América Latina, la marca lanzó una campaña estratégica de comunicación.

JugaBet es una plataforma de apuestas en línea. Para irrumpir con fuerza en uno de los sectores más competitivos de América Latina, la marca lanzó una campaña estratégica de comunicación estructurada en tres fases. El objetivo: construir reconocimiento de marca y convertirse en la plataforma de apuestas más reconocida de Chile.

La estrategia, el desarrollo creativo y la producción estuvieron a cargo de Rockets Growth R&D, agencia de marketing ucraniana ubicada en el primer lugar del ranking digital nacional (IAB, 2026).

Tres campañas. Un sistema.Un objetivo.

La estrategia de comunicación 2026 de JugaBet funciona como un mecanismo único e integrado para construir reconocimiento de marca. Cada una de sus tres fases cumple un rol específico y refuerza a la siguiente.

Fase 1 – Campaña Táctica. El punto de partida de la comunicación. La producción se apoya en visuales y videos generados con inteligencia artificial: un set de herramientas moderno que permite una ejecución ágil, flexible y de alta calidad visual. La campaña se despliega en televisión y redes sociales, donde se concentra la mayor parte del público objetivo. En Chile, el 81,7% de la población usa redes sociales, y entre los usuarios de internet esa cifra supera el 86%, lo que significa que para industrias online como la de apuestas, las plataformas sociales son, en la práctica, la puerta de entrada principal a las audiencias.

JugaBet está con fuerza en el fútbol chileno

Este año, la marca también sumó a dos embajadores: Arturo Vidal e Iván Zamorano. Dos futbolistas cuyas carreras son, en sí mismas, la prueba de que las apuestas legendarias existen. Su participación va más allá del simple celebrity casting: es una señal cultural de que JugaBet juega a la altura de las leyendas.

Publicidad

Publicidad

Fase 2 – Campaña Mundialista. Marca el inicio de la comunicación pública de la marca. La Copa Mundial de la FIFA 2026 —posiblemente el evento deportivo más grande del planeta— se transforma en la ventana perfecta para la entrada a gran escala de JugaBet al mercado.

Fase 3 – Campaña de Imagen. Una campaña pensada para construir el carácter de la marca a través de contenido en video original. La elección del formato no es casual: la participación de los embajadores derivó naturalmente en una producción de gran envergadura. Para una marca que busca instalar reconocimiento rápidamente, el video entrega velocidad y profundidad a la vez. Por eso, a lo largo de las tres fases, JugaBet apuesta por el video —desde formatos tácticos cortos para redes sociales hasta brand films de gran formato para televisión— acompañado de piezas gráficas clave, spots radiales y activaciones, para llegar a audiencias más amplias y reforzar el reconocimiento en múltiples puntos de contacto.

La plataforma creativa se sostiene sobre un manifiesto: quienes apuestan creen en los milagros, en las señales, en los momentos, en el destino que llega “esta vez”. Si las apuestas se basaran solo en lógica y probabilidad, la gente dejaría de apostar en el instante en que las matemáticas dejaran de cuadrar. Pero no lo hace. Porque apostar es también una forma de ritual. Esta idea encuadra la apuesta como un acto mítico: una decisión audaz, un momento que se siente más grande que la vida misma. No se trata de dónde se apuesta, sino de cómo se hace.

Publicidad

Publicidad

ver también Cortés bendice a Maureira en el arco de Colo Colo: “Tiene muchas herramientas”

El desafío de JugaBet

Entrar a un nuevo mercado siempre es un desafío. Pero entrar al altamente competitivo mercado de apuestas en línea requiere mucho más que presupuesto en medios: exige pensamiento estratégico y movimientos calibrados con precisión. JugaBet eligió un camino más complejo, pero mucho más efectivo en el largo plazo: construir no solo reconocimiento de logo, sino una conexión emocional con la audiencia.

La arquitectura de tres fases le permite a la marca abordar varios objetivos en simultáneo, desde el alcance táctico hasta el posicionamiento estratégico. La televisión aporta escala. Las redes sociales generan conversación. Los embajadores construyen confianza. Y el Mundial entrega un momento que no se puede dejar pasar.