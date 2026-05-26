Coke Hevia asegura que la idea suma fuerza, pero la intención es tapar el gran problema dirigencial con Azul Azul.

Universidad de Chile vive un inestable momento dirigencial, en medio de la investigación del caso Sartor que en los últimos días ha salpicado más que nunca a los azules, tanto por Michael Clark y ahora por el abogado José Ramón Correa.

Dentro de este contexto, en la U ha comenzado a imponerse nuevamente la idea del estadio propio, con Lampa como la comuna que abre las puertas al sueño bullanguero.

Algo que alertaron en el programa “Pauta de Juego”, primero asegurando que era una política comunicacional con una maqueta y una presentación en los próximos días.

Pero lo más llamativo lo lanzó Coke Hevia, quien aseguró que la U sigue empujando en el mercado de fichajes por Alexis Sánchez, en un bombástico nombre, pero que tiene otro trasfondo.

Alexis Sánchez aparece como regalo para la U en su aniversario.

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El mensaje para Alexis en la U: “No venga, amigo”

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde Coke Hevia tocó una vez más el tema de Alexis Sánchez con Universidad de Chile, donde confirma que van con todo por su fichaje.

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“El detalle mío, futbolístico. Hace un mes y medio les dije que la operación Alexis Sánchez había arrancado, que habían detalles, porque podría haber una oferta de Brasil: me dicen que no“, explicó.

“Podría haber una intención de la MLS, porque (Fernando) Felicevich está abriendo la oficina allá y sería un nombre atractivo. Se hacen todos los esfuerzos económicos para que Alexis Sánchez se venga a la U“, precisó.

En ese sentido, alarma al tocopillano, dejando en claro que toda esta movida y los esfuerzos son para tapar otros problemas: “Y con esto, tapamos el hoyito. Espero que alguien le comunique esto a Alexis. ¿Para qué? No venga, amigo. Sin saber, para esta asquerosidad que quieren hacer estos personajes”.

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