Pese a que el entrenador no les dio autorización, el Matador llevó igual al equipo a relajarse.

Julio César Moreyra tuvo un buen paso por Universidad de Chile, donde tuvo la opción de compartir con grandes jugadores. Uno de ellos, fue Marcelo “Matador” Salas.

El Indio arribó al Romántico Viajero a mediados de 2005, justo cuando Salas también tomaba avión desde Argentina y regresaba al Bulla. Juntos alcanzaron dos finales, en las cuales cayeron ante Universidad Católica y Colo Colo. Pese a eso, el ex central fue feliz en Chile.

La salida con permiso de Marcelo Salas

Julio César Moreyra era todo un personaje en Universidad de Chile. De partida su apodo de “Indio” era asociado a Colo Colo, pero con el tiempo fue rebautizado como “El único Indio Azul”. El argentino venía de Instituto de Córdoba y pese a su buen rendimiento, tuvo que partir por la quiebra de los Azules y los nulos fondos que habían para comprar su pase en 2006. Hasta tocó el bombo de Los de Abajo.

“Yo tenía buena relación con la barra porque cada evento que hacían me pedían ir y yo siempre asistía. Siempre me decían que fuera a la barra y yo les decía ‘voy a ir un día’. Fui y estuve tocando el bombo ja, ja, ja. Fui encapuchado para que no me vieran y me vio todo el mundo. Fue una linda anécdota y feliz de haberlo hecho”, recordó con RedGol.

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Pese a que Universidad de Chile ya vivía las penurias que la llevarían a la quiebra, contaba con un buen platel. Entre ellos, José Marcelo Salas y Marcelo Díaz. Mientras el Matador ya era leyenda, Carepato recién daba sus primeros pasos como lateral derecho.

“Tuve la suerte de gracias a Dios de haber jugado con el Matador. Un crack como persona y como jugador. Lo mismo Marcelo Díaz que recién se estaba iniciando y la verdad que me pone contento que a compañeros les haya ido bien. La verdad no me imaginé que iba a hacer semejante carrera“, explicó Moreyra.

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Sobre el Matador recuerda un capítulo que lo marcó. En el Apertura 2006, tras un empate sin goles ante Coquimbo el plantel quería salir a relajarse. Sin embargo, el técnico Gustavo Huerta no autorizó. Ahí apareció la jerarquía del temucano.

“El Matador era uno más, era muy compañero, muy buena onda. Obviamente tenía la chapa de poder hacer cosas. Una vez habíamos empatado y veníamos bien. El técnico dijo ‘no salen’ y nosotros queríamos salir a dar una vuelta. Salas dijo ‘vamos, después yo hablo con el técnico‘”, contó el Indio de la U.

Julio César Moreyra jugó 31 partido en U. de Chile y anotó 1 gol. Imagen: Archivo

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Para Moreyra, hoy con 44 años y retirado, Marcelo Salas hizo esto para unir al plantel y no como una falta de respeto al entrenador. El equipo respondió en la cancha y solo los penales evitaron que dieran la vuelta olímpica ante el mejor Colo Colo del siglo XXI.

“Qué grande, eso es tener chapa loco. Un fenómeno. Eso demuestra que el tipo tiene chapa y forma el grupo, porque fuimos todos y la pasamos genial. Es la forma en la que los grupos se unen y logran cosas. Teníamos un grupo bárbaro”, cerró.