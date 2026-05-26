El tenista chileno se medirá con el monegasco Valentin Vacherot, quien terminó con evidentes problemas físicos su partido.

Un estreno casi perfecto tuvo el tenista chileno Alejandro Tabilo (36°) en la primera ronda de Roland Garros, donde sumó una aplastante victoria sobre Kamil Majchrzak (78°).

El zurdo tuvo una presentación destacada en la arcilla de Bois se Boulogne, donde barrió con el polaco con un claro 6-1, 6-3 y 6-4, para así poner su nombre en la segunda ronda.

Un dato que refuerza el gran nivel de Tabilo es que estuvo muy sólido con su servicio, puesto que ganó 40 de los 37 puntos que jugó con el primer saque, lo que se traduce en un espectacular 93%.

ver también Alejandro Tabilo pasa la aplanadora y arrasa en su estreno en Roland Garros

Alejandro Tabilo jugará ante un lastimado Valentin Vacherot

Alejandro Tabilo en la segunda ronda de Roland Garros se medirá ante el monegasco Valentin Vacherot (19°), quien terminó con problemas físicos su partido.

El 19 del mundo sufrió más de la cuenta para vencer al francés Thomas Faurel (378°), a quien derrotó por un apretado 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (6), en largas dos horas y 50 minutos de partido.

Valentin Vacherot será el rival de Alejandro Tabilo. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

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Vacherot terminó jugando con evidentes problemas en la pierna izquierda, por lo que no llegará en las mejores condiciones para el encuentro ante Tabilo, que se jugará este jueves en horario por confirmar.

Alejandro Tabilo y Valentin Vacherot se han medido en dos ocasiones, con una victoria para cada uno.

En síntesis

El chileno Alejandro Tabilo avanzó a segunda ronda tras vencer de forma inapelable a Kamil Majchrzak.

avanzó a segunda ronda tras vencer de forma inapelable a Kamil Majchrzak. El tenista zurdo obtuvo un 93% de efectividad de puntos ganados con su primer saque.

de efectividad de puntos ganados con su primer saque. Su rival, Valentin Vacherot, clasificó con problemas físicos tras batallar casi tres horas de partido.

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