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Roland Garros

Alejandro Tabilo pasa la aplanadora y arrasa en su estreno en Roland Garros

El tenista chileno tuvo un tranquilo debut en el Grand Slam francés y derrotó en sets corridos al polaco Kamil Majchrzak.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo clasificó a segunda ronda en Roland Garros.
© GettyAlejandro Tabilo clasificó a segunda ronda en Roland Garros.

Un gran estreno en Roland Garros tuvo el chileno Alejandro Tabilo (36°), quien jugó un partido perfecto ante el polaco Kamil Majchrzak (78°) y se instaló en la segunda ronda sin problemas.

El número 1 del tenis nacional dejó atrás sus dudas en torneos de Grand Slams y le pasó por encima al europeo, gracias a su potente juego desde el fondo de la cancha, donde pegó de drive y revés.

El juego de Tabilo fue tan sólido que no cedió ningún sets, porque se impuso en Bois de Boulogne por un claro 6-1, 6-3 y 6-4, en apenas una hora y 55 minutos de partido.

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Las grandes estadísticas de Alejandro Tabilo en su debut en Roland Garros

Alejandro Tabilo jugó un partido perfecto ante Majchrzak, y las estadísticas no mienten, porque dicen que apenas dio dos chances para que le quebraron el servicio y no lo cedió. Además, el zurdo se quedó en cinco ocasiones con e saque del polaco.

Alejandro Tabilo avanza en Roland Garros. Foto: Getty

Alejandro Tabilo avanza en Roland Garros. Foto: Getty

El dato que demuestra la superioridad del nacido en Toronto está en los golpes ganadores, puesto que se anotó con un total de 41, contra apenas 17 de su rival. Mientras que se equivocó poco, con solo 22 errores no forzados.

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Alejandro Tabilo espera rival en segunda ronda, el cual saldrá del partido entre el francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°).

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