La alegría de Alejandro Tabilo tras apabullar en Roland Garros: “Estuve muy cómodo”

El tenista chileno analizó la paliza que le dio al polaco Kamil Majchrzak en la primera ronda del Grand Slam francés.

Un debut soñado tuvo el tenista chileno Alejandro Tabilo (36°) en Roland Garros, puesto que le pasó por encima al polaco Kamil Majchrzak (78°) para avanzar a segunda ronda.

El chileno se aprovechó de las condiciones de la cancha 8 del parque parisino y masacró al europeo por un claro 6-1, 6-3 y 6-4, para así pegar fuerte en la arcilla francesa.

“Me ayudó mucho el saque, estuve muy cómodo con mi servicio, creo que tuve muy pocas chances de break en contra y lo aproveché mucho”, dijo el zurdo en ESPN.

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Tabilo y las condiciones favorables que lo ayudaron en su debut en Roland Garros

Alejandro Tabilo aseguró que la cancha que le tocó jugar ante el polaco fue la ideal, debido a que estaba más rápida de lo normal y le sirvió para controlar el partido.

“Apenas calenté en esta cancha noté que era un poquito menos arcilla que lo normal, la cancha estaba un poquito más rápido y eso siempre me favorece un poquito a mí y con el saque, justo en el último juego tuve pelotas nuevas, sentía que el servicio me picó increíble. Aproveché las ventajas“, explicó.

Alejandro Tabilo celebró su victoria en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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“El saque me funcionó mucho, eso me dejó jugar más suelto con la derecha. Serví muy bien”, cerró el chileno.

Alejandro Tabilo espera rival en segunda ronda, el que saldrá del compromiso entre el francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°).

En síntesis

El chileno Alejandro Tabilo venció a Kamil Majchrzak en la primera ronda de Roland Garros.

venció a Kamil Majchrzak en la primera ronda de Roland Garros. El tenista zurdo ganó el partido con un marcador de 6-1, 6-3 y 6-4 .

. Su próximo rival saldrá del encuentro entre Thomas Faurel y Valentin Vacherot.

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