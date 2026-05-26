Un bipolar Crisitian Garin sufrió una extraña derrota y se va rápido de Roland Garros

El tenista chileno perdió en la primera ronda del Grand Slam francés ante el joven estadounidense Learner Tien.

Uno menos. El tenis chileno se queda con un solo exponente en Roland Garros, porque Cristian Garin (114°) perdió en la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada.

Mientras Alejandro Tabilo se instaló en la segunda fase, Gago quedó afuera del cuadro principal en París, tras perder ante el estadounidense Learner Tien (18°), una de las promesas del circuito mundial.

El Tanque jugó un partido muy irregular en la cancha 6, y el marcador demuestra el bipolar rendimiento del chileno, puesto que el norteamericano se impuso por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2, en una hora y 54 minutos de juego.

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Cristian Garin sufrió con los errores no forzados en Roland Garros

Cristian Garin sufrió ante el calor y la habilidad del zurdo Tien, pero también fue factor su falta de regularidad en la arcilla de Bois de Boulogne. Además, mostró complicaciones en la zona lumbar.

Cristian Garin perdió en la arcilla de Roland Garros. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Un dato que grafica el pobre cometido del chileno en Roland Garros es la gran cantidad de errores no forzados que cometió, ya que se anotó 35 en los cuatro sets que jugó ante el norteamericano.

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El único representante chileno en Roland Garros es Alejandro Tabilo, quien en la segunda ronda se medirá ante el monegasco Valentin Vacherot (19°).

En síntesis

El chileno Cristian Garin quedó eliminado en la primera ronda del torneo Roland Garros.

quedó eliminado en la primera ronda del torneo Roland Garros. El tenista estadounidense Learner Tien venció a Garin en una hora y 54 minutos.

venció a Garin en una hora y 54 minutos. El norteamericano se impuso en cuatro sets con un marcador de 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2.