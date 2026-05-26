En el caso de que el "pirata" caiga en su visita a Montevideo, se puede dar una particular definición por el primer puesto del Grupo B. Aunque todo dependerá de Deportes Tolima.

Coquimbo Unido ya está clasificado para los octavos de final en Copa Libertadores por primera vez en su historia. Y este martes en su visita a Nacional en Montevideo podría asegurar el liderato del Grupo B contra todo pronóstico inicial.

Para conseguir aquello, el cuadro de Hernán Caputto necesita ganar o empatar en Uruguay. Incluso una derrota lo dejaría primero de su zona, siempre y cuando Deportes Tolima no gane en su duelo ante Universitario en el Estadio Monumental de Lima.

Ahora, si Coquimbo cae ante Nacional y los colombianos dan la sorpresa ganando su duelo en Perú, se podría producir un insólito escenario de definición en Copa Libertadores que podría derivar, incluso, en un sorteo para definir al ganador del grupo.

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El insólito escenario en Libertadores si Coquimbo pierde

Recordemos que el artículo 2.4.2 del Manual de Clubes 2026 eliminó la diferencia de goles como primer criterio para definir en igualdad de puntos. A sacar la calculadora porque los números podrían beneficiar o perjudicar a los piratas.

SI TOLIMA GANA Y COQUIMBO PIERDE:

Se daría igualdad en 10 puntos para cada uno

Aquí entrarán los criterios de definición.

Enfrentamientos directos: ambos ganaron como locales por 3-0

Diferencia de goles: hoy favorece a Coquimbo (+3 contra +1), pero si pierde por 1-0 y Tolima gana por idéntico marcador, igualan en todo .

. Mayor número de goles a favor: hoy favorece a Coquimbo (8 contra 7), pero si pierde por 1-0 y Tolima gana por idéntico marcador, igualan en todo .

. Tarjetas rojas: Ninguno tiene hoy, por lo que si no hay sorpresas. Pero si pierde por 1-0 y Tolima gana por idéntico marcador, igualan en todo .

. Tarjetas amarillas: Hoy Coquimbo y Tolima tienen 10 cada uno, por lo que se podría dirimir por este factor.

Ahora, si en todo lo anterior están en igualdad de condiciones, habrá sorteo para definir al primero de grupo.

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En síntesis

Coquimbo ya clasificó a octavos y busca asegurar el liderato ante Nacional.

y busca asegurar el liderato ante Nacional. Si pierde y Tolima gana , se podría generar un insólito empate total en la zona.

, se podría generar un insólito empate total en la zona. El nuevo reglamento de Conmebol contempla definir los puestos incluso por sorteo.

Tabla de posiciones del Grupo B

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