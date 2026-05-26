La escuadra nacional busca sellar una gran campaña en el torneo internacional y terminar como cabeza del Grupo B.

Un importante partido por Copa Libertadores se disputa este martes, donde Coquimbo Unido y Nacional se enfrentan en la última fecha de la fase de grupos de la competencia internacional.

El cuadro pirata tuvo una positiva campaña y ya aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo.

En cambio, Nacional llega complicado, ubicado en el último lugar del Grupo B con apenas cinco puntos. Sin embargo, los uruguayos todavía mantienen opciones de seguir compitiendo a nivel internacional.

¿Dónde ver Coquimbo vs Nacional?

El partido se disputará este martes 26 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y la transmisión estará disponible a través de ESPN5 y Disney Plus en su plan Premium.

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

ver también Un gran botín: lo que se juega el clasificado Coquimbo ante Nacional en la Copa Libertadores

Así llegan los equipos al final de la fase de grupos

Coquimbo Unido lidera el grupo con 10 unidades, mientras que Tolima suma 7. Más atrás aparecen Universitario y Nacional, ambos con 5 puntos. Si Tolima cae ante Universitario, el elenco peruano avanzará a la siguiente ronda como segundo del grupo.

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Ahí entrará en juego el resultado de los Piratas, que definirá quién se quedará con el cupo a la Copa Sudamericana. Un triunfo coquimbano dejará a Nacional fuera de toda competencia internacional.

Por su parte, Coquimbo Unido quiere cerrar la serie de la mejor manera posible y sellar su clasificación como líder absoluto del Grupo B.