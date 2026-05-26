Los dirigidos por Fernando Ortiz son líderes con 8 puntos de ventaja sobre Huachipato.

Colo Colo es más puntero que nunca en el fútbol chileno y hasta el más negativo hincha ya se ilusiona con el título. Claudio Bravo habló del buen momento del equipo.

Los Albos empezaron el año entre muchas dudas sobre el trabajo de Fernando Ortiz y con refuerzos que eran cuestionados. Sin embargo, en la cancha se ven los gallos y ahí han demostrado un buen rendimiento, siendo líderes con 8 puntos de ventaja sobre Huachipato.

La opinión de Claudio Bravo

Pese a los buenos resultados, todavía hay algunas críticas al juego de Colo Colo, aunque claro, la tabla es decidora y la campaña hasta el momento es brillante. Claudio Bravo habló de lo que ha sido el rendimiento del equipo que viene de vencer a Universidad Católica.

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“Yo creo que Colo Colo ha obtenido esta regularidad y esta distancia también a nivel de puntos porque ha podido sacar ventaja de esos partidos donde a lo mejor no tenías que sumar de a tres“, comenzó diciendo Bravo en ESPN.

“Hay muchos partidos donde yo recuerdo, (Fernando) De Paul por ejemplo fue determinante. Ahora mismo con Universidad Católica, el factor determinante fue (Javier) Correa. En partidos anteriores volvemos al mismo actor donde en dos situaciones te resuelve el partido y te da tres puntos. Si Correa no hubiese tenido esa efectividad, no estaríamos hablando de un triunfo viendo lo que hizo Colo Colo en la primera parte”, complementó.

Correa anotó los 2 goles de Colo Colo ante U. Católica. Imagen: Photosport

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Para el ex Barcelona y Manchester City, las individualidades en los Albos han sido claves. Además, el histórico capitán de La Roja le sumó la poca competencia que han tenido los dirigidos por Fernando Ortiz de parte del resto de los equipos nacionales, incluyendo a la U y la UC.

“Colo Colo creo que ha sabido aprovechar también la no regularidad de los demás equipos del torneo, sin tener a Universidad de Chile arriba, sin tener a Universidad Católica peleando en el plano local”, cerró el bicampeón de América.