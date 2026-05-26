Hoy en la última categoría del fútbol chileno, jugador que pasó por múltiples equipos acusa injusticia en su salida de popular equipo.

Con pasos por la U de Chile, Everton, Wanderers y largas temporadas en Coquimbo Unido, John Salas remeció las redes sociales. El lateral derecho disparó contra un popular elenco nacional, tras su salida.

El defensa fue cesado de Fernández Vial, quien este año volvió al fútbol chileno tras su para por problemas dirigenciales. Desde la última categoría del balompié nacional, el jugador acusó que lo echaron injustamente.

“Tengo una desilución grandísima de todo lo que ha pasado… Los años que me ha entregado el fútbol me enseñaron a ser un caballero y a tener mis valores definidos, que no sé si todos los tengan”, partió diciendo, en sus redes sociales.

El descargo contra Fernández Vial

John Salas se desahogó en redes sociales disparando contra el Almirante Arturo Fernández Vial. El defensor acusa injusticia en su sorpresivo despido del club que resurge de las cenizas en el fútbol chileno.

“Dejan si trabajo a un padre y hombre que siempre mostró compromiso. Comencé a entrenar por diciembre sin cobrar un solo peso por tres meses y rechacé otras propuestas por el proyecto”, reclamó.

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Por eso, con palo directo al club del Biobío, Salas se quejó diciendo que “hoy así de fácil como es decirle a un jugador en esta división ‘Ándate'”. Salas venía de jugar en Primera B el 2025 y bajó tres categorías de torneo para partir al Vial.

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John Salas pasó por clubes como Naval, U de Chile, Deportes Santa Cruz, Iberia, Coquimbo, Everton, Unión La Calera, Curicó, Wanderers y el mencionado Fernández Vial.

El comunicado completo de Salas: