El ex defensa de U de Chile aplaude lo sencillo que es Arturo Vidal para ejecutar la salida desde el fondo con los volantes de Colo Colo.

Mala pata ha tenido Arturo Vidal en los dos últimos partidos, pues le ha tocado convertir autogoles. Eso sí, han sido cábala porque Colo Colo terminó ganando ambos partidos.

Más allá de ese infortunio, su nivel ha subido muchísimo esta temporada. Y quien lo alabó fue un emblema de Universidad de Chile como Matías Rodríguez, campeón de Copa Sudamericana el 2011.

Señaló que, analizando el partido que jugó ante Universidad Católica, quedó maravillad con lo simple de su juego. “Arturo no me sorprende, le presté atención y siempre juega a uno o dos toques. Más no necesitaba”, dijo en el programa Tipsters.

El Mati agregó le gusta ver que “siempre está tratando de ordenar y hablar dentro de la cancha, eso deben hacer los referentes, el capitán”.

Arturo Vidal es elogiado por Matías Rodríguez

La conexión de Arturo Vidal con los volantes de Colo Colo

También le gusta la fortaleza que Colo Colo ha logrado establecer en el mediocampo. “Los tres volantes estuvieron ordenados con la pelota, no la rifaban. Arturo siempre trata de dar ese primer pase hacia los volantes“, señala.

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Y a pesar de que ofensivamente son cuestionados Diego Ulloa y especialmente Jeyson Rojas, encuentra que está bien la idea del Cacique de que “después abran la cancha con los laterales”.

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Colo Colo buscará seguir con su buena racha este sábado, cuando enfrente a La Serena como visitante en el estadio La Portada, desde las 15 horas.