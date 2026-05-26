El delantero de la U de Concepción lidera la nómina del adiestrador Thomas Christiansen. También está César Yanis de Cobresal.

La selección de Panamá comienza la cuenta regresiva para el Mundial. El elenco dirigido por Thomas Christiansen entregó este lunes la nómina oficial y se confirmó la inclusión de Cecilio Waterman.

El adiestrador protagonizó el registro audiovisual donde presentó la lista de 26 jugadores que disputarán nuevamente el torneo más importante de selecciones. “Es tiempo de soñar”, recalca el adiestrador que anota de puño y letra el nombre de cada jugador elegido.

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En el arco aparece un viejo conocido como Luis Mejía, quien atajó en Unión Española y hoy milita en Nacional de Uruguay. En el mediocampo destaca César Yanis de Cobresal y que había estado en duda en las últimas semanas.

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Ahora en el ataque se confirmó la citación de una de las máximas estrellas del equipo: Cecilio Waterman. El ariete fue fundamental en la clasificación al Mundial y con 35 años buscará la hazaña en el Mundial.

El delantero panameño marcó en la reciente fecha 13, en el empate del Campanil ante Ñublense. Tras ello, y tras conversarlo con la dirigencia, viajó hasta su país para comenzar la preparación para el Mundial. Por lo que no estará en los último dos partidos de la primera rueda.

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¿Cuándo juega Panamá en el Mundial?

Ahora comienza la preparación de Panamá y para afinar la puntería tendrá amistosos de talla Mundial. El próximo 31 de mayo se mide ante Brasil y luego el 3 de junio frente a República Dominicana. El último examen será Bosnia el 6 de junio.

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Ahora el debut oficial en el Mundial está programado para el 17 de junio. Panamá abre el grupo L ante Ghana, luego el 23/6 se mide frente a Croacia y el 27/6 cierra la fase de grupos ante Inglaterra.

En resumen:

Thomas Christiansen entregó la nómina de 26 jugadores de la selección de Panamá.

El delantero Cecilio Waterman fue incluido en la lista oficial a sus 35 años.

Panamá debuta en el Mundial el 17 de junio ante la selección de Ghana.