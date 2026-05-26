Ñublense confirmó la dura lesión que sufrió Giovanny Ávalos, quien deberá operarse y pasar varios meses fuera de la cancha.

Ñublense recibe una triste noticia en la previa de una nueva fecha de la Liga de Primera. Los Diablos Rojos confirmaron la grave lesión de Giovanny Ávalos, quien estará un largo tiempo fuera de las canchas.

El delantero de 21 años encendió las alarmas el pasado sábado 23 de mayo, cuando tuvo que dejar el terreno a los 20′ del partido ante U. de Concepción, que terminó en un empate por 2-2 en Chillán.

Ahora, el club informó que Ávalos fue evaluado por el doctor Roberto Yáñez en la Clínica Meds, donde, “tras los estudios correspondientes, se confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior“.

“Durante los próximos días, el delantero será operado por el Dr. Yáñez en la Clínica Meds para luego iniciar su proceso de recuperación y rehabilitación, bajo la supervisión de los especialistas y del área médica del club“, sumaron.

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Giovanny Ávalos sufre rotura del ligamento cruzado anterior: se lamenta Ñublense

Giovanny Ávalos viene siendo una figura importante en Ñublense, sobre todo en la Copa de la Liga, donde suma tres goles. Ahora, se perderá la competencia por varios meses más y pone en aprietos a Juan José Ribera, considerando también que aportaba con minutos Sub 21 en esta temporada.

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El elenco de Chillán tiene su próximo partido este viernes 29 de mayo a las 18:00 horas. Los Diablos Rojos visitan a Cobresal en El Salvador por la fecha 14 de la Liga de Primera.