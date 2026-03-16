Este atacante de 20 años que pertenece a los registros de Ñublense estuvo a punto de disputar con la Roja el Mundial Sub 20 que se realizó en Chile el año pasado. Participó de varios microciclos bajo la tutela de Nicolás Córdova, pero finalmente no fue citado al torneo.

Las referencias son para Giovanny Ávalos, un extremo promisorio de los Diablos Rojos, que en la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 igualaron 2-2 frente a Deportes La Serena. Aunque en ese partido, el chileno-paraguayo anotó su segundo gol en el cuadro chillanejo.

Ávalos impactó de la mejor manera un centro del argentino Gabriel Graciani. Dejó literalmente parado al meta argentino de los granates, Federico Lanzillota. Lo hizo después de que él mismo había intentado un remate muy desviado que encontró al “8” destapado por el sector derecho.

El cabezazo de Giovanny Ávalos que puso en ventaja a Ñublense. (Jose Robles/Photosport).

Luego del partido, Giovanny Ávalos conversó con Osa2TV y repasó el encuentro. “Creo que entramos un poquito dormidos al segundo tiempo y nos pasó la cuenta, pero el equipo supo reponerse de buena forma y logramos rescatar un punto”, aseguró el hijo de Víctor Hugo Ávalos, un volante ofensivo muy vistoso que jugó en Universidad de Concepción, Deportes Temuco y Santiago Wanderers. Falleció en 2009 de un infarto mientras jugaba un partido de fútbol amateur.

Víctor Hugo Ávalos en acción por Wanderers. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT)

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Nació en Chile y fue citado a la Roja: el ‘paraguayo’ Giovanny Ávalos celebra con Ñublense

Giovanny Ávalos sabe que es un jugador observado por la Roja, pues su paso por el equipo Sub 20 de Chile lo hace sentir que figura en el radar de promesas nacionales, algo que espera refrendar en Ñublense. Al cabo de 14 partidos en los Diablos Rojos registra dos goles.

Giovanny Ávalos y otra imagen de su festejo en Ñublense. (Jose Robles/Photosport).

“Ambos equipos propusieron, pero merecimos ganar. Es sólo un golpe”, aclaró Ávalos cuando le consultaron por el problema físico que lo sacó del encuentro ante La Serena. En los 65 minutos, el delantero de 20 años le dejó su lugar a Alex Valdés por una lesión.

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El festejo de Giovanny Ávalos en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. (Jose Robles/Photosport

También abordó la sociedad ofensiva de Ñublense con Ignacio Jeraldino, uno de los refuerzos. “Es un delantero de jerarquía, me siento cómodo con él. Viniendo él y yo entro al espacio. Fue un cabezazo paraguayo”, dijo sobre el ex ariete de la Unión Española y también sobre el testazo con el que marcó. Lo que hereda no se hurta. Qué más claro.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Ñublense quedó en el segundo puesto de la Liga de Primera al cabo de siete partidos mientras que La Serena lucha por afianzarse en la parte alta.