Se viene el Mundial Sub-20 en nuestro país. Nicolás Córdova ya dio la prenómina de 55 jugadores e incluyó a Damián Pizarro, que se suponía que estaba cortado, tras no ir a los amistosos de la Selección.

Sin embargo, no es el único nombre que destaca en el nutrido grupo. También se encuentra el del paraguayo Giovanny Ávalos. ¿Guaraní? Sí, el jugador de Ñublense tiene a toda su familia allá y es, incluso, improbable que juegue en la Adulta por Chile.

El tema es que, pese a estar en la prenómina, es difícil que el jugador llegue a la cita planetaria. Esto, porque es delantero y, justamente, el puesto con más variantes para Córdova se encuentra en ataque.

ver también Hacen bolsa a Gabriel Arias y Brayan Cortés en Uruguay: “Con razón Chile está como está”

Juan Cristóbal Guarello se refiere a la inédita situación de Giovanny Ávalos

Fue en el programa La Hora de King Kong que Juan Cristóbal Guarello se refirió al tema específico de Giovanny Ávalos, mientras revisaba la prenómina de la Selección Chilena Sub-20.

“Este cabro es paraguayo, va a jugar por Chile y se quiere devolver a Paraguay“, empezó diciendo JCG, resaltando el origen del jugador del cuadro de Chillán.

“Cuando supieron en Ñublense que estaba en esta nómina, quisieron asegurarse y ofrecerle contrato Le ofrecieron 500 mil pesos mensuales, por tres años de contrato“, señaló el comunicador, poniendo énfasis en la baja suma.

Publicidad

Publicidad

“O sea, se la mandaron a guardar. Y eso que ya ha jugado en el primer equipo. ¿Qué tal?”, cerró Juan Cristóbal Guarello, perspicaz. Habrá que ver si Giovanny Ávalos, finalmente, estará en la nómina definitiva.

Revisa acá la prenómina completa de la Selección Chilena Sub 20: