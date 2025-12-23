Colo Colo intenta armar el plantel para el 2026 con problemas, especialmente económicos. De hecho, el Cacique ya tiene asegurado el fichaje de Matías Fernández Cordero como reemplazante de Mauricio Isla, y ya anunció que sólo irán por un defensa central y el nuevo, nada más.

Es que Colo Colo deja partir a Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Matías Moya, por lo que necesita rearmar el bloque posterior. El que toma fuerza es el zaguero paraguayo de 27 años y los registros de Olimpia, Junior Barreto.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello puso el grito en el cielo dando a entender que la llegada del guaraní sería otro error de mercado en el estadio Monumental.

“Me cuenta un amigo, ojo con Colo Colo, que quieren meter a Junior Barreto, que ha tenido un año horrible en Olimpia“, dijo Guarello.

Barreto: como Alan Saldivia, un golazo…

King Kong sentenció que “vive en Paraguay, me dice que es como si Olimpia se llevara a Alan Saldivia. Ojo con los golazos que te quieren meter de media cancha“.

Incluso el mismo jugador ya habló del interés del Cacique: “hoy justo me llamó mi representante y me comentó sobre lo de Colo Colo. Acá todos sabemos que Colo Colo es uno de los equipos más grandes de Chile y, si se da, estaré muy contento”, dijo Barreto.

Asimismo, Radio Cooperativa informó que Junior Barreto ya hizo sus exigencias a Colo Colo: “buenas condiciones económicas y $300 mil dólares por toda la operación“.

Este 2025 Junior Barreto registra 26 partidos con 2.060′ totales con Olimpia y cuatro tarjetas amarillas. A Principios de marzo estuvo casi un mes fuera por una lesión de rodilla, completando 12 partidos fuera de convocatoria en los que podría jugar y nueve encuentros en los que se quedó como suplente.

