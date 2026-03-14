En Cobreloa quedaron contentos con la gran victoria ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones, pero también muy frustrados por la expulsión de Cristian Insaurralde. Sobre todo luego de chequear las imágenes, que terminaron por condenar la decisión del juez Benjamín Saravia.

No sólo no pitó falta de Jorge Ayala sobre Insaurralde. Saravia también estimó que la simulación del atacante loíno era intencional. Y le sacó la segunda tarjeta amarilla. “El equipo mostró lo otro los últimos 20 o 25 minutos y trabajó muy bien esa faceta del juego”, dijo el capitán naranja, Rodolfo González.

El zaguero central fue uno de los que sacó la voz en torno a una determinación que les parece injusta. “La acabamos de ver, es insólito. Es difícil hablar de los árbitros, después te cargan más la mata, como se dice. Ojalá se pueda apelar, todos vimos que fue más penal que tarjeta amarilla”, aseguró el Rolo González, quien hace pocos días tuvo la fortuna de jugar junto a su hijo en Cobreloa.

Benjamín Saravia expulsó a Cristian Insaurralde. (Captura TNT Sports).

“Sería bueno que hubiera VAR, varios entrenadores lo están pidiendo, algunos dirigentes también”, manifestó el zurdo defensor central, quien de todas maneras tuvo razones para sonreír por el penal que marcó Sebastián Zúñiga y el golazo que anotó Gustavo Gotti. A todo esto, en la directiva loína confirmaron la apelación.

Así quedó Cristian Insaurralde tras una acción que le costó la roja. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Publicidad

ver también Ex Cobreloa revela por qué dejó el club: “Un día antes de la pretemporada me avisaron que no seguía”

Cobreloa ratifica que apelará la expulsión de Cristian Insaurralde vs Iquique

Fue el presidente de Cobreloa, Harry Robledo, quien dio por hecho que habrá una gestión para afrontar la roja de Cristian Insaurralde en el 2-1 frente a Deportes Iquique. “Es importante haber ganado en un reducto que ha sido tan difícil y sacarnos ese tipo de espinas”, dijo el timonel a En La Línea.

“Es penal, esa tarjeta amarilla la vamos a pelear. Con tranquilidad, nos iremos contentos en el bus con un muy buen triunfo, pero vamos a apelar”, apuntó Robledo, quien también le dio realce al plantel que dirige César Bravo en la categoría de plata.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Robledo planteó que “le ganamos a un muy buen equipo, nuestros muchachos defendieron estoicos el 2-1. Todos contentos y a celebrar. Este partido indica de qué está hecho este plantel, felizmente se dieron bien las cosas”. Un juego que da tres puntos y un importante envión anímico que llenó de ilusión a todos en Cobreloa.

ver también Luto en el fútbol argentino: fallece Claudio “Yerbatero” González, histórico delantero y ex Cobreloa

Revisa el compacto del triunfo de Cobreloa en el Tierra de Campeones

Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Cobreloa se subió a la cima de la tabla de posiciones en la Primera B al cabo de cuatro partidos disputados, aunque resta lo que haga Deportes Puerto Montt.

Publicidad