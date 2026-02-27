El mercado de fichajes en Chile ya cerró para la Primera División nacional, sin embargo, las otras categorías siguen con la ventana de transferencias abiertas y, en ese contexto, hay un jugador con larga trayectoria que busca un equipo para continuar su carrera.

Gabriel Rojas, jugador de 26 años y que el 2025 sufrió una compleja lesión, quedó libre tras su sorpresiva salida de Cobreloa y sigue analizando sus opciones para encontrar un nuevo club antes de que cierre el mercado.

En conversación con AS, el jugador habló de su salida del cuadro loíno revelando que no era algo esperado. “Por cómo se dieron las cosas, fue muy sorpresivo. Tenía todo hablado, casi que acordado para seguir en el club y un día antes de que empezara la pretemporada me avisaron que ya no querían contar conmigo”.

La salida de Gabriel Rojas de Cobreloa

En su entrevista con el medio, Rojas comenta que todo ocurrió muy rápido y que fue inesperado. “Muy sorpresivo porque incluso yo había preguntado que cuándo volvíamos a entrenar y me respondieron que el 8 de enero, no me dijeron nada más. Y después, ese mismo día me avisaron que no seguía en el club”.

Gabriel Rojas busca club esta temporada/Photosport

“Me comunicaron por teléfono que no querían que siguiera, así que fue aún más sorpresivo. El motivo principal que me dieron fue que en la reunión de directorio habían decidido que los que estábamos lesionados, otro compañero y yo, no debíamos continuar. Fue simplemente eso lo que me dijeron”.

Tras su lesión el 2025, el jugador revela que sigue en proceso de recuperación. “Con mucha fe a la espera de encontrar club, aunque siendo honesto está difícil por el tema de la lesión. He tenido conversaciones con algunos clubes, sin embargo, no todos se arriesgan a contratar a un jugador lesionado”.