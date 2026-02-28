Es tendencia:
Fútbol Internacional

Vicente Pizarro y su primer Clásico: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Newell’s vs Rosario Central?

Se viene una nueva edición del Clásico rosarino y el ex albo llega como figura. Gabriel Arias no jugará por lesión.

Por Nelson Martinez

Alerta de partidazo en Argentina.
© Instagram.Alerta de partidazo en Argentina.

Con dispar presente, se viene uno de los Clásicos más populares del fútbol argentino. Ahí, Newell’s recibe a su tradicional rival Rosario Central, en un choque que tendrá a dos chilenos enfrentados.

Por un lado está Vicente Pizarro, titular en el elenco Canalla de Jorge Almirón y que se llena de loas de hinchas. El ex Colo Colo ha sorprendido por su nivel llegando en ofensiva, con Ángel Di María como su socio.

En la otra vereda está Gabriel Arias, quien lo pasa mal en los leprosos. El portero salió lesionado y hasta en muletas del último partido (derrota 2-0 ante Estudiantes) y no jugará el Clásico de Rosario.

¿Dónde ver Newell’s vs Rosario Central?

El partido entre Newell’s y Rosario Central se podrá ver en Chile exclusivamente mediante la app Disney+.

Según información oficial de ESPN, no habrá transmisión por TV por ahora, por lo que la única forma de seguir el duelo es contratando un plan de Disney+ para verlo online.

¿A qué hora ver el Clásico de Rosario?

El partido entre Newell’s Old Boys y Rosario Central será a contar de las 17:00 horas de este domingo 1 de marzo. Ambos equipos llegan en dispar rendimiento, con un gran nivel canalla y los locales con una magra campaña.

Lo anterior determinó cambios en la banca y ahora Frank Darío Kudelka es el nuevo DT de la lepra, que buscará despegar en el torneo ante su clásico rival.

