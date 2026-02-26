La figura del fútbol chileno que sigue sin club: “podría estar gran parte del torneo…”

El mercado de fichajes ya terminó para la Liga de Primera y, con ello, distintas sorpresas se tomaron la primera ventana de transferencias del año. Refuerzos, salidas y cambios, marcaron estas semanas. Sin embargo, también hay jugadores que quedaron sin club y cuyos futuros siguen en la incertidumbre.

Uno de ellos es Walter Ponce, jugador con larga trayectoria, que tras su salida de Cobreloa y sigue sin encontrar un nuevo club.

En su salida con los Loínos a comienzos de este año, el jugador entregó detalles de su salida a través de las redes. “Queridos hinchas: han sido dos semanas un poco difíciles en muchos aspectos… A un día de empezar la pretemporada, el club decidió no contar conmigo para este 2026 y esto provocó muchos cambios”.

“Hicimos lo posible con mi esposa para quedarnos, pero no fue decisión nuestra. Espero recuperarme bien y lo antes posible para no perder este año y seguir jugando”, añadió en su publicación.

Los detalles de la salida de Walter Ponce de Cobreloa

En conversación con 24horas.cl, Ponce señaló hace algunas semanas que fue con mucha sorpresa. “Estoy en la etapa final de mi recuperación y podría estar gran parte del torneo disponible”, expresó.

“Estaban sorprendidos por la noticia, porque que generalmente se le da la posibilidad a los jugadores que puedan volver a la actividad”.

El jugador se encuentra en búsqueda de un nuevo club/Photosport

Asimismo, añadió sobre su futuro que “esa información la está manejando mi representante y yo estoy enfocado en terminar bien mi recuperación”.

El jugador sufrió una rotura de ligamento cruzado en agosto el 2025, revelando que su familia ha sido fundamental en su recuperación. “Mi esposa es mi pilar en la vida. Me escucha, me acompaña y muchas veces posterga sus metas por acompañarme en esta aventura tan incierta que es el fútbol”.

La carrera de Ponce

El delantero comenzó su carrera en las inferiores de Palestino y Unión Española. El 2013, el Udinese compró el 50% de su pase, pero tras esto, paso a préstamo por equipos como Palestino y Granada B.

El 2017 fichó por Universidad de Concepción, pasando luego por clubes como Deportes La Serena, Barnechea, Valour F.C y Unión La Calera. El 2025 fichó por Cobreloa de la Primera B nacional.

