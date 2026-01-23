Cobreloa no quiere pasar más tiempo en la Primera B y están obligados a buscar el ascenso en este 2026. Claro que en estos planes, no entra el delantero Walter Ponce.

Los Loínos son uno de los clubes más importantes del fútbol chileno, por lo que parece increíble que se hayan mantenido tanto tiempo en la categoría de plata. Desde su descenso en 2015, sin contar el breve retorno de 2024, han vivido más pesadillas que alegrías.

El delantero que no sigue en Cobreloa

Cobreloa rozó el ascenso y llegó a la final de la Liguilla en el 2025, pero cayó de forma agónica ante Deportes Concepción. Pese a la frustración que generó esta derrota, la dirigencia optó por mantener el proceso de César Bravo para ir por el título.

Como suele suceder en los equipos de la Primera B, se produjeron muchos cambios en el plantel. Entre las llegadas, destacan los arribos de Tomás Aránguiz, Diego García, Jorge Gatica y Cristian Insaurralde. Sin embargo, entre los que toman la dirección contraria se encuentra Walter Ponce, quien informó que se va.

“Queridos hinchas: han sido dos semanas un poco difíciles en muchos aspectos… A un día de empezar la pretemporada el club decidió no contar conmigo para este 2026 y esto provocó muchos cambios. Quiero darle las gracias a la gente que estuvo preguntando por mi situación y sobre todo a los hinchas loínos que siempre nos mostraron cariño“, escribió Ponce en Instagram.

Walter Ponce arribó en 2025 a Cobreloa y jugó 20 partidos, donde anotó 3 goles. Una rotura de ligamentos terminó sacándolo de la cancha en la segunda rueda y la dirigencia decidió que no fuera parte de los planes para la nueva temporada.

“Hicimos lo posible con mi esposa para quedarnos, pero no fue decisión nuestra. Espero recuperarme bien y lo antes posible para no perder este año y seguir jugando. Queridos zorros gracias por hacernos parte del cuarto equipo más grande del país”, cerró Ponce. Ahora el atacante de 27 años busca club para esta temporada.