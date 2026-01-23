Es tendencia:
Nico Peric avizora un futuro negro para Unión Española: “Es candidato a bajar por el despelote”

Nicolás Peric asegura que Unión Española no se ha reforzado correctamente y que sufre muchos problemas institucionales.

Por Felipe Escobillana

Unión Española puede bajar otra vez si no se pone las pilas
Unión Española ha vivido meses muy convulsionados luego del segundo descenso en su historia a Primera B. Y el escenario de cara a esta temporada no se ve favorable.

De hecho la salida esta semana de Emiliano Vecchio del equipo es un reflejo del complejo momento que vive el elenco hispano, un asunto en el que ahondó el ex arquero Nicolás Peric.

“Es despelote, ni siquiera hay que entrar a la cancha para decir que es candidato a bajar Unión (a Segunda Profesional), por el despelote“, señaló de manera tajante en Pauta de Juego.

Unión Española y su espantoso escenario en Primera B

Agregó Peric que “hay jugadores que se se fueron, diciendo que me prometiste, que no me pagaste, que me fui… la Unión parte con tres puntos menos si sigue así, no veo ninguna motivación”.

Luego señaló que es algo que en la dirigencia hispana lo veían venir. “Sabino (Aguad) dijo no prometo nada, no sé qué equipo vamos a tener y así ha sido. Lo sabía, lo anticipó, sabe que Unión no hace esfuerzo económicos”, agrega.

“Creen que con lo que tienen les va a alcanzar, pero yo creo que para permanecer, porque no le va a alcanzar para pelear el torneo”, indicó Peric por el duro escenario de los de Santa Laura.

Manifestó que “hay equipos que están mucho mejor preparados, que han hecho el esfuerzo, han hecho la pega. Buscaron jugadores de la categoría para pelear ahí, que no es lo mismo que tener jugadores de la U. Es muy difícil”.

Finalmente manifiesta que le da pena esta situación porque Unión Española “es un equipo que uno quiere, es tradicional”.

