Unión Española oficializa a goleador de Sudamericana y ex campeón con Colo Colo y UC

La escuadra de Independencia suma su 12° incorporación para la temporada 2026, donde buscará volver rápidamente a Liga de Primera.

Por Alfonso Zúñiga

El delantero ex Colo Colo es nuevo jugador de Unión Española.
A dos vías se encuentra Unión Española de cara a la temporada 2026. Por un lado, lo dirigencial y su pelea en la Justicia Civil contra la ANFP para volver a jugar en Liga de Primera por secretaría. Del otro, lo deportivo, preparándose para la “Operación Retorno”.

Para ese objetivo, el equipo que dirige Gonzalo Villagra hizo una renovación total en su plantel, con la salida de 17 futbolistas del plantel que descendió a Primera B, y el arribo de tras 10 figuras, lideradas por un ícono del club como Patricio Rubio.

La buena noticia para sus hinchas es que en las últimas horas, Unión Española oficializó la llegada de su 11° incorporación para el 2026. Un hombre con pasado exitoso en Colo Colo y Universidad Católica, que además fue goleador de Copa Sudamericana.

Tras demanda judicial contra ANFP: DT de Unión Española deja potente aviso a su plantel

Unión Española ficha a ex campeón con Colo Colo y la UC

¡Bienvenido a Independencia!“, fue la primera frase que el cuadro de Santa Laura publicó para presentar al delantero Andrés Vílches, que a sus 34 años llega para ser la carta de gol en busca del Ascenso a la máxima categoría.

“El delantero llega a Unión Española para sumar experiencia, liderazgo y poder ofensivo al Rojo. Con una sólida carrera en el fútbol chileno y títulos en su trayectoria, se integra a los Hispanos para aportar toda su jerarquía. ¡Vamos con todo, Andy!”, posteó el club en redes sociales.

Cabe señalar que Vílches posee una amplia experiencia en el fútbol chileno, con pasos por Huachipato, Barnechea, Deportes Valdivia, Unión La Calera, Palestino, Ñublense y Santiago Wanderers, además de las experiencias en albos y cruzados.

¿Cuántos refuerzos tienen los hispanos?

El delantero se suma a la larga lista de incorporaciones que hizo Unión Española para este año, con los uruguayos Martín Rodríguez, William Machado y José Aja; el argentino Ulises Ojeda; más los nacionales Julio Fierro, Martín Ormeño, Patricio Rubio y Mitchell Wassenne; además de los retornos de Benjamín Droguett y Tomás Toloza.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la primera jornada de la Liga de Ascenso, la escuadra de Independencia recibirá a San Luis de Quillota en el Estadio Municipal de La Pintana, el sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas.

