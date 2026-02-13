Es tendencia:
Fútbol chileno

“No llegó a entrenar”: volvió a Cobreloa jurando amor, desapareció e hinchas le hacen la cruz por “mercenario”

Polémica por argentino que volvió de préstamo a Calama y hace seis días declaró que estaba feliz en el club. Ahora pide indemnización para irse.

Por Nelson Martinez

Se le perdió la pista al jugador.
Polémica en Cobreloa. Es que a poco de haber vuelto al club con el que ascendió y también descendió, Cristián Insaurralde se ganó el repudio de los hinchas. Hace seis días atrás, el delantero declaró estar feliz por su regreso al club.

“Ansioso, uno siempre quiere competir y jugar. Volver a casa es algo que se ha hecho esperar bastante, será un momento muy lindo y espero disfrutarlo estar a la altura… Tengo un tema especial con el hincha y Cobreloa”, dijo a En la Línea Deportes.

Pero tras los duelos contra Antofagasta, por Copa Chile, se le perdió la pista a Gary, como es apodado el ex Unión Española. Desde Calama avisaron que el jugador no apareció más por los entrenamientos y desató la furia de los hinchas.

Desde Calama cuentan la verdad de Insaurralde en Cobreloa

Cristián Insaurralde vive un calvario y los hinchas ya perdieron la paciencia con él en Cobreloa. Calificativos como “mercenario” y “rehén” se tomaron las redes sociales contra el jugador que pide salir del club y le paguen lo que queda de contrato.

“No se presentó a entrenar en los trabajos de martes y miércoles, y según fuentes internas del club, habló con directivos para pedir su salida, incluso apelando a un eventual retiro de la actividad”, avisó el medio Pi TV Noticias, de Calama.

Sin embargo, según la información citada su postura cambió después, ya que “la propuesta sería la de tratar de salir antes del inicio de la competencia oficial y obtener una indemnización por su vínculo vigente por tres años más”.

“Al interior del plantel hay una sensación de extrañeza. Insaurralde no se ha comunicado ni con el entrenador, ni con sus compañeros y definitivamente se ausentó de la convivencia grupal. No hay lesión ni justificación para su ausencia”, cerraron.

Así reaccionaron los hinchas:

Tweet placeholder
