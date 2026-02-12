Este retirado atacante argentino llegó a jugar en Colo Colo tras dejar buenas actuaciones en Cobreloa, también vistió la camiseta de Alianza Lima y literalmente barrió el piso con Pablo Guede. Lo hizo en las horas previas a la revancha ante el 2 de Mayo, que pasó a la siguiente ronda.

Fue así que el equipo adiestrado por Guede se quedó sin la Copa Libertadores en la temporada 2026. Y este trasandino, llamado Nicolás Tagliani, sacó la voz con fuerza para reprobar al ex DT de los albos y valorar lo hecho por su antecesor, Néstor Raúl Gorosito.

“Si se ponen a analizar, Gorosito hizo historia. No tengo nada que ver con él, cero relación. Soy de Boca y él de River, pero como hincha la campaña que hizo el año pasado, qué técnico hizo eso. No hubo alguien así. Mal no le fue, tenía un par de jugadores ásperos”, describió en A Presión Tagliani, quien en la temporada 2002 jugó 22 partidos para el Cacique. Hizo un gol.

Néstor Gorosito con Gustavo Álvarez: Alianza Lima cayó en los cuartos de final de la Sudamericana ante U de Chile. (Raul Sifuentes/Getty Images).

Al año siguiente, emigró al cuadro aliancista, donde estuvo durante un semestre. Por eso habla con mucho conocimiento de causa del equipo de Matute. “El plantel era muy grande, con mucha pertenencia. Eso los dirigentes nunca lo vieron y trajeron un técnico ni fú ni fa. Guede ni loco es para Alianza”, lanzó Tagliani.

Pablo Guede charla con Gaspar Gentile en Alianza Lima. (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Pablo Guede no está a la altura de Alianza Lima, es un grande que necesita estar puntero y ganar algo. Y creo que no lo viene demostrando. Más con lo que pasó en la pretemporada con el tema de abuso. No veo bien a Alianza, no está bien”, expuso el Loco.

Tweet placeholder

Se refiere a la denuncia por violación que recibieron tres jugadores del plantel: Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano. Todos fueron desvinculados de la institución. “El grupo se forma desde abajo y cuando pasan estas cosas, empiezan los problemas”, apuntó el Nico Tagliani.

Publicidad

Publicidad

ver también Pablo Guede se pica con el DT de 2 de Mayo tras eliminación de Alianza Lima en la Libertadores: “Es fácil hablar…”

Nicolás Tagliani, el ex Colo Colo y Alianza Lima que barre el piso con Guede

Para Nicolás Tagliani, quien al igual que Pablo Guede pasó por la interna de Colo Colo y Alianza Lima, el DT argentino no es el ideal para comandar al equipo. Lo dijo incluso antes de consumada la eliminación. Seguramente su sentir se potenció con haber quedado fuera de carrera.

“Creo que nunca nadie lo dice porque tienen miedo, no sé qué problema hay con los dirigentes. Yo creo que si pasa lo que dices (quedar eliminados), el dirigente debe salir a dar la cara, algo que nunca hace. El dirigente trae, contrata, echa. A mí me tildaban de loco por los tatuajes y me gustaban los deportes extremos”, dijo Nicolás Tagliani.

Añadió que “me incriminaban y hasta decían que me drogaba. El dirigente tendría que dar la cara por lo que ocurrió en Montevideo. Estaría bueno eso, el dirigente tendría más peso. Si quedan fuera, para qué se van a quedar con el técnico. Nunca vi que den la cara ni que pidan perdón”, sentenció Tagliani, quien quiere a Guede fuera de Matute lo antes posible.

Publicidad

Publicidad

ver también Esteban Pavez echa humo por su traumático debut en Alianza Lima: “Estoy caliente y…”

Revisa el compacto de la revancha de Alianza Lima vs 2 de Mayo en la Copa Libertadores

Así va Alianza Lima en la tabla de la Liga 1 de Perú en 2026

Alianza Lima suma dos triunfos en dos partidos por la Liga 1 de Perú en el torneo de Apertura.