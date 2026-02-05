Con muy pocos días de entrenamiento en el plantel de Alianza Lima, el volante chileno Esteban Pavez se hizo un espacio en la oncena titular que Pablo Guede dispuso en el debut por la Copa Libertadores 2026. El Huesi fue el eje de la zona media del cuadro de Matute.

Aunque el desenlace del encuentro fue muy desafortunado para el cuadro aliancista. Sobre todo para Pavez, quien a falta de 13 minutos para el final tuvo que salir por obligación. Un rival le cayó sobre la rodilla y sacó del partido al ex capitán de Colo Colo.

Por eso mismo, a Guede no le quedó otra que sustituirlo: mandó en lugar de Pavez a Alessandro Burlamaqui. En la zona mixta, Pavez sacó la voz para mostrar su sentir. Evidentemente la frustración se apoderó de su sentir. Aunque, al parecer, su lesión no es tan grave.

Así llegó Esteban Pavez a su debut con Alianza Lima. (Foto: @ClubALoficial).

“Estoy obviamente caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori, me haré los exámenes. Confío mucho en que mis compañeros den vuelta la llave”, detalló Esteban Pavez tras la caída por 1-0 ante el 2 de Mayo de Paraguay en condición de visitante. Un golpe duro para el staff técnico de Guede.

Tweet placeholder

“Se lo ve a Pavez salir con algo que le sostiene la rodilla”, describió un periodista de RPP. En 15 días, Alianza Lima debe disputar cuatro partidos, incluida la revancha ante el cuadro guaraní, que está pactada para el 11 de febrero en Matute. Allí, el cuadro de la capital peruana espera dar vuelta la llave y avanzar a la Fase 2, donde Sporting Cristal espera contendor.

Tweet placeholder

Triste debut de Esteban Pavez y Jairo Vélez confía en que Alianza Lima pase de ronda

Además del desafortunado debut que tuvo Esteban Pavez en Alianza Lima, en el plantel quedó la sensación de que es muy factible remontar la serie. A seis minutos del final, Diego Acosta clavó un remate potentísimo que resultó inatajable para Guillermo Viscarra.

De todas maneras, Jairo Vélez piensa que el partido quedó a la mano para darlo vuelta. “Quedan 90 minutos, tenemos confianza. En casa somos muy fuertes y debemos demostrarlo”, manifestó el volante ofensivo de 30 años, quien en la hora de juego reemplazó a Piero Cari.

Esteban Pavez en el calentamiento. (Foto: @ClubALoficial).

Los argumentos de Vélez tienen que ver con lo hecho en Paraguay. “Tuvimos varias opciones en el primer tiempo y no pudimos concretar. Estos partidos se definen por detalles”, sentenció el peruano ecuatoriano, quien tiene cuatro partidos disputados por la selección de Ecuador.

El siguiente escollo de Alianza Lima será el domingo 8 de febrero, cuando recibirá a Comerciantes Unidos a contar de las 20 horas. Y luego, el 11 de este mes, el cuadro adiestrado por Guede recibirá al 2 de Mayo para definir qué club avanza en el certamen más deseado del continente.

Revisa el compacto del triunfo de 2 de Mayo ante Alianza en la ida de la Fase 1 de la Libertadores

Así va Alianza Lima en la tabla de la Liga 1 de Perú

Alianza Lima comenzó con una victoria en el Apertura de la Liga 1 de Perú y debe afrontar la segunda jornada.

