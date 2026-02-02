Esteban Pavez vive sus primeros días en Alianza Lima después de su triste despedida de Colo Colo. Fueron cuatro años de estadía en el Estadio Monumental, donde fue capitán por los tres últimos.

Este domingo, el volante dedicó su adiós definitivo al club. “Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños y por los recuerdos que llevaré en mi corazón por siempre”, dijo en redes sociales.

Pero no fue lo único. En un video publicado por Alianza Lima, Esteban Pavez también dedicó palabras al Cacique: “Era capitán de Colo Colo. Es mi casa, fue un día difícil, porque me despedí de mucha gente que quiero, en especial de los trabajadores, la gente del staff”.

Y luego dejó una particular frase. “Son cosas emocionantes, porque uno primero es persona, después es jugador. Creo que en Colo Colo dejé la vara alta de ser capitán, porque me preocupé de muchas cosas, que a lo mejor no hay que hacerlas, pero me preocupé porque soy así”, sumó.

Esteban Pavez habla sobre Colo Colo en Alianza Lima

“Fue una linda etapa y espero que esa linda etapa hacerla acá. Son clubes muy populares“, fue el cierre de Esteban Pavez, quien ahora prepara su debut en Alianza Lima.

El volante no pudo estar en el partido de Alianza contra Sport Huancayo, pero tendría su oportunidad esta semana para un importante desafío: el duelo de ida contra 2 de Mayo en la fase previa de la Copa Libertadores, a disputarse este miércoles 4 de febrero.