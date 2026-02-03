Gustavo Álvarez ha sido el entrenador más constante en los últimos tres años en el fútbol chileno. Campeón con Huachipato del torneo, con la U de Chile en Copa Chile y semifinalista de Copa Sudamericana, evidencian su buen trabajo.

A pesar de haber quedado disponible, en la selección chilena parece que no lo tienen como candidato prioritario, pues prefieren esperar algunos meses antes de elegir entrenador.

Así al menos lo señaló Pablo Milad la semana pasada. “Después del Mundial se abrirán muchas posibilidades de entrenadores y tendremos un abanico que se adapte”, señaló el presidente de la ANFP.

Esto a pesar de calzar con el perfil del técnico que buscan. “Que sepa del fútbol chileno, que tenga antecedentes, que haya tenido experiencia, que es muy importante, y también el manejo de las nuevas figuras que vienen, que necesitan y que se están fogueando cada día más”, señaló el dirigente.

Gustavo Álvarez no fue tenido en cuenta por la selección para este primer semestre del año

Colo Colo atento a la situación de Álvarez

Con este escenario, en Colo Colo se soban las manos. Es que en caso de que deban buscar un reemplazante para Fernando Ortiz, quien está muy cuestionado, el nombre de Gustavo Álvarez estará en la palestra.

Su experiencia en un equipo grande como Universidad de Chile, donde tuvo buen funcionamiento y un rendimiento positivo, lo convierten en un candidato natural para reemplazar al Tano en los próximos días.

Álvarez, tras salir de la U, señaló que no tenía propuestas de trabajo a pesar de que se lo sindicaba como candidato fijo para entrenar a la selección peruana.

“Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia”, dijo el DT en diciembre. El plazo se cumplió y ahora es uno de los técnicos cesantes más apetecidos, salvo para la selección chilena que esperará hasta julio para elegir un nuevo adiestrador.

