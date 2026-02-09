Fue campeón de la Copa Sudamericana, marcó cuatro goles en La Calera y sorprende con inesperado anuncio: “Nadie se enteró”

Unión La Calera ha destacado en los últimos años por curiosos fichajes. Es así como en 2024 sorprendió con la llegada del experimentado delantero Emmanuel Gigliotti. El ariete con pasado en Boca Juniors e Independiente, asomaba como la carta ideal en el ataque.

Incluso el “Puma” fue campeón de la Copa Sudamericana y la Suruga Bank con el cuadro del Rojo. Por lo que su nombre destacó en la Liga de Primera. En total disputó 24 partidos y marcó cuatro goles por los cementeros. Eso sí, el más recordado fue ante Alianza FC por Copa Sudamericana en el triunfo de visita en Colombia.

ver también Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

Así las cosas su vínculo con Calera terminó en 2025 y decidió tener una nueva experiencia en Colón de Santa Fe. El tema es que su estadía no fue de las mejores y ahora en febrero decidió dar un cambio radical para finalmente colgar los botines.

Ex Unión La Calera sorprende con retiro del fútbol

Es que lejos de todas las pantallas y cámaras de programas deportivos, Emmanuel Gigliotti decidió ir a la radio Urbana Play en Buenos Aires para contar de su retiro oficial del fútbol. “Nadie se enteró. Estoy dando la primicia acá”, lanzó de entrada el ex futbolista de 38 años.

Gigliotti también fue viral por un curioso video con Lionel Messi donde le pidió un saludo a sus hijos

“Mi señora me hizo un video y casi me puse a llorar. Hice una carrera importante. Lo quise hacer cuando volví de Chile, pero jugué uno más con Colón. Ahora venía trabajando con una psicóloga y decidió dejar el fútbol”, complementó el ariete que anotó un total de 194 goles.

Publicidad

Publicidad

“No estoy contento, ni triste. Estoy tranquilo. Lo hice mejor que otros futbolistas. Tenía opciones para seguir jugando. Soy técnico y quiero dirigir. Pero hay que estar preparado. Es clave la conducción del grupo”, recalcó sobre su futuro. Por lo que ahora se encuentra en búsqueda de nuevos horizontes ahora como adiestrador.