Refuerzo estrella que quiere Colo Colo le hizo un golazo de 60 metros a Ñublense

El mercado de fichajes sigue en Macul y uno de los nombres que asoma con fuerza es el del paraguayo Matías Rojas. El volante ofensivo, con pasado reciente en el fútbol internacional, aparece en la órbita de Colo Colo y su nombre vuelve a encender la ilusión alba.

No solo por su jerarquía o experiencia, sino también por los destellos que dejó en Sudamérica. Entre ellos, un gol que todavía se recuerda en Chile y que hoy toma nueva relevancia ante la posibilidad de verlo con la camiseta del Cacique.

ver también ¿De jugar con Messi a Colo Colo? La carta “galáctica” de Blanco y Negro para refuerzo

Fue en la Copa Libertadores 2023, cuando Racing enfrentó a Ñublense. En ese partido, Rojas sorprendió a todos con un remate desde atrás de la mitad de la cancha que terminó en el fondo del arco, abriendo la cuenta para la Academia en un triunfo que quedaría marcado por su obra.

El disparo voló durante varios segundos antes de meterse en la portería rival. Sin duda que se transformó en uno de los goles más espectaculares del certamen e incluso candidato a reconocimientos internacionales.

Recuerdo que ilusiona en Macul

Aquella anotación no solo evidenció la técnica y pegada del mediocampista paraguayo, sino que también confirmó su capacidad para resolver partidos con acciones individuales. Virtudes que hoy seducen a Colo Colo en plena búsqueda de refuerzos.

ver también Vidal se suma a Caszely y le borda una estrella a Yastin Cuevas tras su primer gol en Colo Colo: “Será tremendo”

En la temporada 2024/2025, eso sí, los números de Matías Rojas estuvieron lejos de su mejor versión. Disputó 15 partidos y apenas convirtió dos goles, una producción discreta para un futbolista acostumbrado a marcar diferencias en el último tercio de la cancha.

Publicidad

Publicidad

En el Monumental no solo miran estadísticas o trayectoria, también recuerdan ese misil imposible ante Ñublense, un gol que hoy alimenta la ilusión de que su talento pueda aterrizar en Macul.