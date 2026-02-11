Javier Correa nuevamente se metió en una controversia solito en Colo Colo, algo que tiene cansado a Mauricio Pinilla. El retirado delantero cargó contra el atacante argentino.

Desde su arribo a los Albos, Correa ha respondido con goles, pero también ha hecho mucha noticia fuera de la cancha con declaraciones quemantes. El atacante está molesto ante la crítica, algo que ha generado más críticas en su contra.

El cuestionamiento de Pinilla

En el último triunfo de Colo Colo ante Everton, otra vez Javier Correa generó comentarios. Resulta que tras anotar un gol en los descuentos, lejos de ir a celebrar con Leandro Hernández, quien lo asistió, hizo gestos de silencio. Esto no agradó a los hinchas.

ver también “Me detectaron cáncer a la piel”: Mauricio Pinilla revela difícil momento que atraviesa

Mauricio Pinilla, quien recientemente confesó que fue diagnosticado de cáncer de piel, habló del caso Correa. El máximo goleador chileno en Italia explicó que el argentino es un buen delantero, pero que está desenfocado de lo realmente importante.

“Correa tiene un mal comportamiento dentro de la cancha y en sus festejos, en sus declaraciones, yo creo que se equivoca demasiado para lo buen jugador que es. Creo que no le saca provecho a todo lo buen jugador que es porque anda pensando en puras hueas, entonces se preocupa de puras estupideces“, disparó Pinilla en Marca Personal de Radio La Metro.

“Si el loco responde, el tipo en la cancha es bueno. Te hace la pega, te hace goles y todo, y te querí pelear con el mundo, no te va a funcionar“, agregó Pinigol. Desde su llegada a Colo Colo, Correa anotó 23 goles en 52 partidos.

Publicidad

Publicidad

Si bien Luka Tudor intentó explicar en el panel que Correa está muy concentrado en las críticas, Pinilla volvió a cuestionar al argentino. “Pero si estás en Colo Colo po hueón, estás en Colo Colo. En Colo Colo la presión es constante. Estás cagado, tienes que hacerla. El tipo es bueno”, cerró molesto el bicampeón de América.