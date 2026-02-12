El exfutbolista y comentarista deportivo Mauricio Pinilla impactó a los medios esta semana cuando reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel. Tras el revuelo que esta noticia generó, su pareja, Gisella Gallardo, entregó nuevos detalles sobre la salud del deportista.

En el programa “Marca Personal” de Metro TV, Pinilla señaló: “Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron y me detectaron cáncer de piel”.

Gisella Gallardo habla sobre el diagnóstico de Pinilla

En el programa “Hay que decirlo” de donde es panelista, la pareja del exjugador señaló que fue es una situación compleja. “Es un proceso que estamos viviendo como familia hace un tiempo, obviamente no es fácil. Existe mucho apoyo y contención por parte de nuestro círculo íntimo”.

Asimismo, señala que está en tratamiento y que tienen confianza en que todo saldrá bien. “Gracias a Dios este tratamiento ya va bien encaminado y seguimos confiando en que no va a pasar a mayores. Mauricio es un hombre súper fuerte y yo sé que va a salir de esta como ha salido de muchas”.

Añadiendo que el ex U de Chile la pasó muy mal tras el diagnóstico. “No lo veo bien (a Mauricio). El año pasado estaba derrumbado. Estuvo con muchas crisis de ansiedad, con pánico, con miedo, no dormía en las noches, lloraba. Ahora está mucho más repuesto”.

En la misma línea, señaló que revelarlesla noticia a sus hijos no fue sencillo. “El diagnóstico lo recibimos con miedo, lo recibimos con pena, con rabia, los niños sobre todo, porque la palabra cáncer para ellos significa muerte, por lo de mi papá”.

