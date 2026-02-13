Cuatro bajas obligadas: Los cambios que presentará Palestino para duelo clave ante la U

Palestino no encuentra el camino y en las primeras fechas de la Liga de Primera solo ha sumado una unidad. El elenco de Cristián Muñoz empató con Ñublense y cayó ante Coquimbo Unido. Lo que deja al “Tino” en la parte baja de la tabla al igual que Universidad de Chile.

El tema es que el fútbol no espera y ahora este viernes debe recibir a la U en el Estadio La Cisterna. Lo que será a partir de las 20:30 horas y que será el primero ante uno de los grandes con luz artificial. Por lo que es el escenario ideal para volver a las alegrías.

ver también Lucas Assadi retorna a la cancha donde fue feliz con U de Chile

“Es un partido clave para nosotros. Hemos trabajado bien y queremos sacarlo adelante para quedarnos con los tres puntos en casa”, recalcó Gonzalo Tapia en la previa al encuentro de este viernes 13 de febrero.

Las bajas de Palestino vs Universidad de Chile

Así las cosas, la “Nona” Muñoz deberá rearmar el equipo ya que presenta cuatro bajas obligadas. Por lo que el esquema cambiará en relación a lo presentado ante Coquimbo.

Por lesiones César Munder y Joe Abrigo no estarán presentes. Además se suma la ausencia de Ronnie Fernández y Enzo Roco, que ante los piratas sumó sus primeros minutos.

Los citados de Palestino para jugar contra Universidad de Chile

Publicidad

Publicidad

Lo positivo para los árabes tiene relación con el regreso de Fernando Meza en la defensa. Por lo que podrá tener a uno de sus referentes para está noche.

ver también Palestino vs. U. de Chile: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Así las cosas, el once estelar de los árabes sería con Seba Pérez en el arco. Defensa con Ian Garguez, José Bizama, Fernando Meza y Dilan Zúñiga. Medio campo con Julian Fernández, Sebastián Gallegos y Gonzalo Tapia. Mientras que en ataque Bryan Carrasco, Nelson Da Silva y Jonathan Benítez.

Cabe consignar que el partido está programado para este 13 de febrero a las 20:30 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Publicidad