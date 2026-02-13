Universidad de Chile visita a Palestino esta noche por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde Lucas Assadi regresa a una cancha que le trajo una bendición.

Fue el 15 de septiembre de 2022 cuando el volante marcó el primer gol con la camiseta de la U en el estadio La Cisterna, en la victoria por 2-1 de los azules ante el cuadro árabe.

La U venía de ocho fechas sin saber de triunfos, además que recién habían despedido al técnico Diego López, por lo que el interino Sebastián Miranda tuvo que asumir.

Si bien ahora es el inicio, el lugar puede marcar a un Assadi que se ha visto lejos de su mejor rendimiento en 2025, para comenzar un nuevo despegue en su carrera con los azules.

Lucas Assadi marcó el primer gol por la U en 2022 en La Cisterna. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Assadi marcó su primer gol con la U ante Palestino

Lucas Assadi volverá a la cancha del estadio Municipal de La Cisterna, esta vez como un indiscutido titular, en una imagen lejana a la de ese mes de septiembre de 2022.

Con su amigo Darío Osorio daban sus primeros minutos y pinceladas de talento, aunque la emoción esa calurosa tarde se la llevó Assadi, con su primer gol con la U.

“Estoy demasiado emocionado. No se me estaba dando y al fin se me dio. Sabía que iba a pasar en algún momento“, comentó el talentoso volante esa oportunidad.

“Es un gol que nos ayudó bastante para conseguir tres puntos muy importantes. Todos tenemos que sacar esto adelante, los más grandes y los de casa. Creo que lo vamos a lograr“, remató.

Revisa el gol de Lucas Assadi: