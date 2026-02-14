Universidad de Chile sigue sin despegar en esta temporada 2026. Ahora el romántico viajero empató ante Palestino en un compromiso que, pese a su polémico final por el gol invalidado a Charles Aránguiz, tuvo otra vez a un elenco azul mostrando un bajo nivel.

Como es habitual en este tipo de situaciones el gran apuntado está siendo Francisco Meneghini. Y es que el argentino no ha podido elevar el nivel de sus dirigidos, algo que tiene bastante impaciente a la parcialidad azul.

Además los resultados simplemente no han acompañado a Paqui. Entre amistosos y partidos oficiales ya suma cuatro dirigidos con dos caídas y dos empates. Por si fuera poco, su equipo apenas tiene un gol convertido y cinco recibidos.

Guarello preocupado por el nivel de la U

Uno que analizó este complejo panorama del bulla fue el Juan Cristóbal Guarello, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que “Francisco Meneghini tiene una esperanza, pero el equipo no está, no está y ante Palestino casi zafa con un regalo del Zanahoria Pérez”.

Francisco Meneghini apenas ha logrado dos de los primeros nueve puntos en disputa en la Liga de Primera 2026 con Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“La U no puede esperar basarse sobre fatalidades para salvar la contingencia. Nuevamente el equipo no tuvo contundencia ofensiva, llegó poco y no tuvo definición”, agregó.

Para cerrar el comunicador avisó que “este es un empate que está dentro de los márgenes que están dentro de la cancha (…) No la veo bien a la U, no la veo bien”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán la acción ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026.