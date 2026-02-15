La llegada de figuras de Europa a Sudamérica es una situación que, pese al paso de los años, sigue siendo poco habitual, y mucho más cuando el destino es Chile.

Sin embargo, las sorpresas existen. Y esta vez no la dio un club de Primera, ni si quiera del Ascenso, se trata de General Velásquez, cuadro que milita en la Segunda División Profesional y que se prepara para una nueva temporada en la categoría de bronce del fútbol chileno.

Los verdes oficializaron a través de redes sociales a su nuevo entrenador para la temporada 2026, y no es un nombre cualquiera. Se trata del griego Nikolaos “Nikos” Issaris, quien asumirá el desafío de dirigir al “General”. Sí, desde Europa directo a San Vicente de Tagua Tagua.

De Grecia a la tercera categoría profesional

Issaris, de 42 años, cuenta con cerca de dos décadas de experiencia en los banquillos. Inició su carrera en Chalkida y luego trabajó como ayudante técnico en clubes como PAS Lamia, Panionios, Olympiakos de Volou y Olympiakos de Nicosia, en Chipre. Su última experiencia fue en Herrera FC de la Primera División de Panamá.

Un recorrido poco habitual para el fútbol chileno, y más aún para la división de bronce. Pero en General Velásquez decidieron apostar fuerte.

A través de su cuenta de Instagram, el club anunció la movida con el siguiente mensaje, acompañado de una fotografía del DT griego:

Publicidad

Publicidad

“Nikolaos Issaris es nuevo DT velasquino. Club Deportivo General Velásquez presenta a ‘Nikos’ Issaris, entrenador griego de 42 años. Cuenta con 20 años de experiencia en los banquillos, iniciando su carrera en su natal Chalkida. Su última experiencia laboral fue en Herrera FC de la Primera División de Panamá. Además, registra pasos como segundo entrenador en PAS Lamia, Panionios, Olympiakos de Volou y Olympiakos de Nicosia, entre otros. Una nueva etapa comienza en el Orgullo del Cachapoal. Vamos con todo, profe ‘Nikos’”.

(Foto: Captura de Instagram)

Sin duda, un golpe para un torneo que ha debido convivir con diversos problemas económicos en los últimos años y que muchas veces repite nombres como protagonistas en las bancas. La llegada del DT griego rompe el molde y le da un condimento especial al campeonato.

Publicidad