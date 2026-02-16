Es tendencia:
Fútbol chileno

Deportes Limache sueña con su estadio en su ciudad”Sería lindo para la gente”

El DT del puntero asegura que en lo deportivo cumplen, pero ahora es el momento de buscar la localía en su propia casa.

Por Cristián Fajardo C.

Limache es puntero de la Liga de Primera 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLimache es puntero de la Liga de Primera 2026.

La Liga de Primera 2026 lleva tres fechas jugada y ya hay un equipo que se candidatea para ser la gran sorpresa como el gran puntero del torneo: Deportes Limache.

El cuadro de Víctor Rivero suma 7 puntos en la tabla de posiciones, lo que lo tiene en lo más alto de la clasificación, por lo que están haciendo soñar a sus hinchas.

Pero fue el técnico quien, en una entrevista con el programa “El Aguante” de Limache TV, quien destacó el otro anhelo que tienen con sus seguidores desde hace mucho tiempo: el estadio.

Limache sueña en grande con su estadio

Víctor Rivero sabe que el torneo está recién comenzando y que queda mucho para ser candidatos al título, pero asegura que este momento es un sueño para los hinchas.

Los mismos seguidores que deben ir viajando para los partidos de local, donde han tenido que moverse para recibir equipos, por lo que es un anhelo tener la casa propia en Limache.

“Vi una imagen de como quedaría el estadio. Ese es el mayor sueño de los limachinos. En la cancha estamos cumpliendo el sueño de nuestros hinchas, pero falta que el sueño sea completo. Falta que seamos locales en nuestra ciudad. Esperamos que se pueda llevar a cabo y que no se utilice para sacarle provecho”, explicó Rivero.

“Hemos sido muy pacientes. Este año ya nos tocó jugar en tres estadios distintos. Sabemos que nunca jugamos solos. Pero sería muy lindo para la gente de Limache que nos acompaña desde la Tercera B”, detalló.

