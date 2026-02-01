Colo Colo tuvo un comienzo ilusionante que duró casi 8 minutos, pero Deportes Limache le dio una paliza al cabo del primer tiempo y en gran medida fue por el aporte de Jean Meneses, la gran figura que tuvo el encuentro. El Tomate Mecánico venció por 3-1 al Cacique en el estadio Elías Figueroa Brander.

Y el extremo que jugó en la selección chilena y reforzó al cuadro limachino desde Vasco da Gama de Brasil tuvo una actuación diferencial: anotó dos goles y regaló una asistencia para encumbrar a los pupilos de Víctor Rivero ante el equipo del cada vez más cuestionado Fernando Ortiz.

Tras el partido, Rivero contó el gran secreto que tuvo Limache para conseguir reforzarse con Takeshi Meneses. “Más que refuerzos es la conformación de un plantel. Lo de Jean venía hace bastante tiempo. Lo pensábamos para el Clausura del año anterior”, dijo el DT sobre el atacante de 32 años.

Jean Meneses anotó un doblete ante Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

“Hay una cercanía importante, sabemos lo que él puede dar. Quizá en su última experiencia en Vasco no refleja la carrera que ha hecho. Demostró que está vigente”, apuntó el estratego del cuadro tomatero. Meneses tuvo poca presencia en el Almirante carioca.

Jean Meneses aguanta la marca de Erick Wiemberg en Valparaíso. (Andres Pina/Photosport).

Fueron apenas 15 partidos en el Vasco da Gama, donde no anotó goles, tampoco dio asistencias y con suerte superó los 550 minutos de juego. Una experiencia traumática que hace pocos días, Menessi explicó. Y le atribuyó la responsabilidad a un agente por un cobro que el jugador rechazó pagar.

DT de Limache aplaude a Meneses y a varios refuerzos tras vencer a Colo Colo

Víctor Rivero quiso sacarse el sombrero por el trabajo de Deportes Limache en la ventana de traspasos y quedó feliz porque eso se haya refrendado ante Colo Colo en el inicio liguero. “La tónica de este equipo es la conformación de los planteles”, reconoció el entrenador del Tomate Mecánico.

Víctor Rivero está muy conforme por el plantel de Deportes Limache. (Martin Thomas/Photosport).

“Aunque no tuvieron una buena participación en 2025, son buenos jugadores. Ramón Martínez, Joaco (Montecinos), el mismo Jean, César Fuentes”, describió Rivero, quien quiso realzar las condiciones de los futbolistas que dispone para afrontar el exigente 2026.

Frente a eso, planteó que “todos vienen de situaciones del año anterior que no lo pasaron tan bien, pero no dejan de tener la jerarquía que tienen”. Vale decir, el ex DT de Unión La Calera, San Felipe y Wanderers tiene confianza en que el cuadro tomatero pueda mejorar lo hecho en la Liga de Primera 2025, donde pudo lograr aferrarse a la máxima categoría del fútbol chileno.

Así va la tabla de la Liga de Primera 2026

Deportes Limache quedó transitoriamente como líder en la tabla de la Liga de Primera 2026. Cómo no, se ha jugado apenas una fecha.