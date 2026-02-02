“Muy avanzado lo de Pastrán”: La positiva noticia que recibe Colo Colo para el próximo partido ante Everton

Colo Colo dejó una preocupante imagen en el debut de la Liga de Primera ante Deportes Limache. El equipo de Fernando Ortiz no logró hacer pie y sufrió una dura derrota por 3-1. Lo que de inmediato alertó sobre el presente albo y que de mantener este nivel podría pelear hasta el descenso.

Por lo mismo se hace urgente la aparición de refuerzos y el que está más cercano es Lautaro Pastrán. El delantero argentino chileno ya fue oficializado en las redes sociales pero aún no logra sumarse a las órdenes del “Tano” Ortiz.

“El delantero Lautaro Pastrán, ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026”, recalcaron en el Estadio Monumental. Pero hasta la fecha no ha podido entrenar a la par de sus compañeros y ya se perdió el debut ante Limache.

La complicación sería sobre el pago final entre ByN y Belgrano, que es el dueño del pase del jugador. Tema que se estiró más de lo imaginado pero que finalmente este lunes llegó finalmente a buen puerto.

¿Qué pasó con Lautaro Pastrán?

Así lo informó Radio ADN donde Lucas Bustos, tesorero del cuadro de Belgrano confirmó que ya está todo listo con la llegada de Pastrán a Colo Colo.

“Teníamos algunas dudas con los impuestos. Aún pertenece a Everton y Belgrano. Nos demoramos un poquito por el tema jurídico, pero en las próximas horas deberíamos firmar el acuerdo. Está todo muy avanzado”, aseguró.

Pastrán llegará a préstamo con opción de compra. Por lo que podría presentarse a entrenar hasta este mismo martes. Ahora resta conocer si el jugador recibe el visto bueno y si logra convencer a Fernando Ortiz para el partido de este sábado ante Everton. El Cacique está obligado a sumar de local, y el “Tano” necesita variantes en el ataque.

