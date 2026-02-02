Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

“Muy avanzado lo de Pastrán”: La positiva noticia que recibe Colo Colo para el próximo partido ante Everton

El Cacique podría contar con el delantero ex Liga de Quito para la segunda fecha de la Liga de Primera que será en el Estadio Monumental.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Pastrán será nuevo jugador de Colo Colo y podría debutar el sábado
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTPastrán será nuevo jugador de Colo Colo y podría debutar el sábado

Colo Colo dejó una preocupante imagen en el debut de la Liga de Primera ante Deportes Limache. El equipo de Fernando Ortiz no logró hacer pie y sufrió una dura derrota por 3-1. Lo que de inmediato alertó sobre el presente albo y que de mantener este nivel podría pelear hasta el descenso

Por lo mismo se hace urgente la aparición de refuerzos y el que está más cercano es Lautaro Pastrán. El delantero argentino chileno ya fue oficializado en las redes sociales pero aún no logra sumarse a las órdenes del “Tano” Ortiz.

Colo Colo sueña con nuevo fichaje: fue el único que no jugó en la primera fecha del campeonato

ver también

Colo Colo sueña con nuevo fichaje: fue el único que no jugó en la primera fecha del campeonato

“El delantero Lautaro Pastrán, ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026”, recalcaron en el Estadio Monumental. Pero hasta la fecha no ha podido entrenar a la par de sus compañeros y ya se perdió el debut ante Limache. 

Tweet placeholder

La complicación sería sobre el pago final entre ByN y Belgrano, que es el dueño del pase del jugador. Tema que se estiró más de lo imaginado pero que finalmente este lunes llegó finalmente a buen puerto. 

¿Qué pasó con Lautaro Pastrán?

Así lo informó Radio ADN donde Lucas Bustos, tesorero del cuadro de Belgrano confirmó que ya está todo listo con la llegada de Pastrán a Colo Colo.

Publicidad

“Teníamos algunas dudas con los impuestos. Aún pertenece a Everton y Belgrano. Nos demoramos un poquito por el tema jurídico, pero en las próximas horas deberíamos firmar el acuerdo. Está todo muy avanzado”, aseguró. 

Tweet placeholder

Pastrán llegará a préstamo con opción de compra. Por lo que podría presentarse a entrenar hasta este mismo martes. Ahora resta conocer si el jugador recibe el visto bueno y si logra convencer a Fernando Ortiz para el partido de este sábado ante Everton. El Cacique está obligado a sumar de local, y el “Tano” necesita variantes en el ataque. 

Publicidad
Lee también
Por culpa del caos en la U: Gobierno toma medidas con 19 estadios
U de Chile

Por culpa del caos en la U: Gobierno toma medidas con 19 estadios

Tabla actualizada: Calera sorprende a Everton y se mete entre los líderes
Chile

Tabla actualizada: Calera sorprende a Everton y se mete entre los líderes

Vero Bianchi explica con peras y manzanas el real problema de Colo Colo
Colo Colo

Vero Bianchi explica con peras y manzanas el real problema de Colo Colo

De pesadilla: Alexis vuelve a jugar y Sevilla al borde del descenso
Alexis Sánchez

De pesadilla: Alexis vuelve a jugar y Sevilla al borde del descenso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo