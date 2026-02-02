Luego de la salida de Lucas Cepeda, en Colo Colo se movieron rápido y una semana después anunciaron a su reemplazante. Lautaro Pastrán fue el elegido para llegar a cubrir el puesto que quedó vacante en el ataque, pero desde entonces se ha vivido una verdadera teleserie con el jugador.

A pesar de haberlo confirmado de manera oficial en sus redes sociales, el Cacique se adelantó mucho más de lo que debía. Esto, ya que todavía no tiene cerrado el acuerdo, al punto de que ni siquiera ha logrado entrenar en el Estadio Monumental.

El caso tiene más que preocupado a los hinchas luego de lo visto ante Deportes Limache. Y este lunes se conocieron nuevos detalles de lo que ha pasado, sin avances aún para que el problema se solucione.

Colo Colo y Belgrano siguen sin cerrar el traspaso de Lautaro Pastrán

El traspaso de Lautaro Pastrán ha sido un enorme problema para Colo Colo. El jugador, que estuviera en 2025 en Liga de Quito pero pertenece a Belgrano, tiene todo acordado con el Cacique para ser refuerzos pero no así con su club.

Lautaro Pastrán fue anunciado como refuerzo de Colo Colo, pero todavía no ha entrenado con el plantel. Foto: LDU.

El periodista Cristián Alvarado destapó detalles de lo que ha pasado en las últimas horas con el caso. “Hasta el momento todavía no se ponen de acuerdo entre la dirigencia y Belgrano“, señaló de entrada.

¿Pero qué es lo que está frenando todo? Según explicó, es porque “hay un detalle económico y es por eso que todavía no lo presentan de manera oficial. Desde el jueves anuncian una conferencia y no“.

Aunque más allá de que todavía no esté listo el acuerdo, es cosa de tiempo para que esto ocurra. “Me dicen que será jugador de Colo Colo y que faltan detalles“, sentenció.

El club sigue negociando para que el extremo se pueda sumar lo antes posible a los trabajos con Fernando Ortiz. Con ello, ir a buscar los tres puntos y así ir dejando atrás un complicado inicio de temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras define el arribo de Lautaro Pastrán, Colo Colo entrena con la mira puesta en el partido que se le viene en la Liga de Primera. El Cacique enfrentará a Everton en el Estadio Monumental este sábado 7 de enero a partir de las 20:30 horas.