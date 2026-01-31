Colo Colo dio la sorpresa recientemente y anunció al extremo argentino Lautaro Pastrán como su quinto refuerzo de la temporada, y que llega con la gran misión de ocupar el espacio que deja Lucas Cepeda. Sin embargo, a pesar de su llegada, el jugador aún no ha sido presentado ante los medios.

Según revela AS, el gran motivo que frena esto es porque quedaban diferencias económicas entre Blanco y Negro y Belgrano sobre “unos impuestos de la negociación”.

En la misma línea, el medio revela que ya todo quedó resulto y hay un acuerdo cerrado, lo que significa que Pastrán será presentado dentro de los próximos días.

La carrera de Lautaro Pastrán

El jugador argentino-chileno de 23 años nació en Mendoza y militó la última temporada en Liga de Quito, donde lograron llegar a semifinales de Copa Libertadores.

El extremo hizo las inferiores en Godoy Cruz y River Plate, pero su debut profesional llegó de la mano de Everton el 2021, el 2023 regresó a Argentina y fichó con Belgrano, con quienes tiene contrato hasta finales del 2026.

A nivel de selección, fue nominado a la Sub-23 por Eduardo Berrizo para un microciclo. Pero no ha debutado con la Roja.

Colo Colo se refuerza para este 2026

El Cacique busca dejar atrás un complejo 2025 donde no clasificó a ninguna de las competencias internacionales y, por lo mismo, para esta nueva temporada el cuadro se reforzó.

Matías Fernández, Maximiliano Romero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Lautaro Pastrán son los jugadores que llegan al equipo.

Por otra parte, experimenta importantes salidas como la de Alan Saldivia, Vicente Pizarro, Esteban Pávez y Lucas Cepeda, quienes fueron vendidos.

Mientras que jugadores como Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Alexander Oroz, Martín Ballesteros y Bautista Giannoni no fueron renovados.