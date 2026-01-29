Un día importante tuvo Colo Colo este miércoles, ya que se realizó una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se sacaron varias cosas al limpio.

Una de las situaciones que se resolvió fue la confirmación del arribo del último fichaje albo, el delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán, quien ya estaba en Santiago antes que se hiciera el anuncio.

El arribo del ex Everton al Monumental generó un nuevo quiebre en la concesionaria que administra a Colo Colo, debido a que no hubo un completo acuerdo para su contratación.

Nuevo quiebre en Blanco y Negro: ahora por Lautaro Pastrán

La llegada de Lautaro Pastrán a Colo Colo generó un nuevo conflicto, liderado por el Bloque Vial-Ruiz Tagle, que se quejó porque se enteraron de la llegada del atacante “por la prensa”.

La situación fue expuesta por el comunicador Cristian Alvarado, quien en el programa De Puntete explicó que el sector opositor a Aníbal Mosa votó en contra del arribo de Pastrán.

“No fue votación unánime. ¿Saben por qué? Porque no le gustó al Bloque Vial el cómo terminó llegando Lautaro Pastrán“, dijo el reportero.

“Ellos dicen que nuevamente (al igual que con Maximiliano Romero) se enteran por la prensa, que cuando les informan el jugador ya estaba en Chile”, agregó.

Por último, el comunicador melipillano contó que “no les gustó la forma y como no les gusto, pero Aníbal Mosa tiene los votos, no le dieron la razón y votaron en contra”.

Lo concreto es que Lautaro Pastrán se convirtió en el quinto refuerzo de Colo Colo y se sumó a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

