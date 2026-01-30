Más de 218 mil visualizaciones: El fail que protagonizó Mano Menezes en su llegada a la selección de Perú

La selección de Perú confirmó a su nuevo entrenador para lograr clasificar al próximo Mundial del 2030. Pese a que todo apuntaba a Gustavo Álvarez, finalmente la elección fue Mano Menezes que este viernes fue oficializado en el cargo.

El experimentado adiestrador brasileño llega con el principal objetivo de lograr clasificar a la Copa del Mundo tal como lo hizo años atrás Ricardo Gareca. “Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes en términos de resultados, pero estamos aquí porque sabemos que podemos hacer algo para retomar ese camino”, comentó el DT en su presentación.

El ex entrenador de Inter, Gremio, y Fluminense entre otros, recalcó que su objetivo es que “Perú pueda volver a ser protagonista”. Por lo que desde este viernes ya comienza a trabajar en lo que serán las próximas Eliminatorias. Por lo que su contrato contempla cuatro años y con la opción de extenderlo uno más para el Mundial.

El fail que sufre nuevo DT de Perú

Pero la presentación de Mano Menezes no estuvo ajeno a polémicas. Esto quedó registrado en el inicio de su presentación, cuando producto del fuerte viento se le vino encima el cartel de publicidad que se ubicaba de fondo. Momento que quedó registrado en X y en minutos superó las 218 mil visualizaciones.

Pese al impasse, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, trató de salir al paso y recalcó que el DT tiene todo el cariño de los hinchas para está nueva aventura.

“El pueblo peruano lo recibe con mucho respeto, cariño, con ganas de trabajar y, sobre todo, albergando la gran esperanza para que vuelvan los triunfos”, recalcó tras el golpazo que sufrió el DT.

