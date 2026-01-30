Trajo la suerte: Esteban Pavez suma primer triunfo con Alianza Lima

Esteban Pavez trajo la suerte para Alianza Lima y comenzaron con el pie derecho la disputa del torneo peruano. Es que el elenco dirigido por Pablo Guede comenzó de visitante ante Sport Huancayo, duelo más que complicado a más de 3200 metros sobre el nivel del mar.

Pese a ello, el cuadro blanquiazul logró sumar tres puntos de oro en el Estadio Huancayo. El marcador lo abrió Paolo Guerrero desde el punto penal en el minuto 36. Tras ello, Nahuel Luján logró igualar 1-1 al cierre del primer tiempo. Sin embargo, la última alegría fue para los íntimos con tanto de Alan Cantero al minuto 92.

“Nosotros vamos partido a partido. Ahora nos enfocamos en la Copa. El objetivo es ganar y meternos la siguiente fase”, celebró el trasandino Alan Cantero y que fue la figura del partido con su tanto en el último suspiro.

Triunfo de Alianza Lima no se vio en TV

Pero el triunfo del elenco de Esteban Pavez, que no pudo estar ya que recién se sumó este jueves a las prácticas y este viernes fue oficializado, estuvo marcada por una insólita polémica: El partido no fue transmitido por TV.

Así al menos lo informó la señal L1 Max ya que por problemas económicos el partido no se pudo mostrar. “Liga 1 y FPF pidió que no ingresen cámaras por tener deudas con los clubes profesionales de la Primera División”, detalló el Líbero. Esto provocó la molestia de los hinchas ya que tuvieron que seguir finalmente por redes sociales y transmisiones de hinchas en el recinto deportivo para ver el partido.

Tras el pitazo final, Alianza Lima se retiró rápidamente para volver este mismo viernes a Lima. Desde el sábado se empieza a preparar el próximo gran desafío en Paraguay para disputar la fase previa de Copa Libertadores ante 2 de Mayo. Para dicho duelo, se espera que Pavez sume sus primeros minutos ya que podría ser titular en la formación de Pablo Guede.