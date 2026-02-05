Pronósticos Audax Italiano vs Universidad de Concepción: ¿habrá otra sorpresa del Campanil tras vencer al campeón?

Universidad de Concepción debutó en el Campeonato Nacional 2026 con un triunfo resonante ante Coquimbo Unido, resultado que le permitió cortar una racha de 17 partidos oficiales sin derrotas de su rival. Ahora, el Campanil buscará prolongar su buen inicio cuando visite a Audax Italiano en el primer encuentro de la segunda fecha.
Los Itálicos igualaron 0-0 frente a Universidad de Chile, pese a jugar gran parte del partido con un hombre de más, y tratarán de sostener el sólido rendimiento que mostraron la temporada pasada como locales, en la que solo sufrieron dos derrotas en toda la campaña.
Antes de que empiece el partido, programado para este viernes 6 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, nuestro especialista te entrega tres pronósticos destacados para que contemples antes de realizar tus apuestas.
Pronósticos para apostar en Audax Italiano vs Universidad de Concepción
|Rango de goles: 2-3
|2.00
|Anotará en cualquier momento: Cecilio Waterman
|3.10
|Total de goles de Universidad de Concepción en la segunda mitad: Menos de 0.5
|1.80
Muchos usuarios optan por comenzar con un saldo extra para probar distintos pronósticos. En ese escenario, resulta útil conocer cómo funciona el bono de bienvenida de bet365 en Chile, una promoción pensada para nuevos clientes que permite acceder a créditos de apuesta tras el primer depósito y explorar con mayor libertad las múltiples opciones disponibles.
¿Se mantendrá la racha en el duelo del Audax vs U. de Concepción?
En cinco de los últimos siete partidos oficiales de Audax Italiano se registraron entre dos y tres goles. Asimismo, en cuatro de los anteriores siete encuentros de Universidad de Concepción también se marcaron entre dos y tres tantos
Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365
Cecilio Waterman y su segunda etapa en el Campanil
Cecilio Waterman selló su regreso a Universidad de Concepción, club en el que brilló en 2020 tras anotar 17 goles en 32 encuentros. De hecho, el panameño marcó uno de los tantos en el último triunfo por 3-1 del Campanil ante Audax Italiano, en la jornada 23 de este certamen.
Su debut oficial se produjo en la primera jornada ante su exequipo, Coquimbo Unido, y aunque no pudo convertir, la UdeC se llevó la victoria. En el torneo pasado con el Pirata, el artillero de 34 años registró 10 goles.
Anotará en cualquier momento: Cecilio Waterman – 3.10 en bet365
Un déficit ofensivo visitante para Universidad de Concepción
Pese a haber conseguido el ascenso, Universidad de Concepción no mostró buenos registros en sus últimas actuaciones fuera de casa. En cinco de sus últimos siete partidos como visitante, no logró marcar en la segunda parte.
Total de goles de Universidad de Concepción en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.80 en bet365
Cuotas en Audax Italiano vs Universidad de Concepción
- Gana Audax Italiano – 2.20 en bet365
- Empate – 3.25 en bet365
- Gana Universidad de Concepción – 3.20 en bet365
Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Historial de Audax Italiano vs Universidad de Concepción: últimos partidos
- Universidad de Concepción 3-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2020)
- Audax Italiano 1-1 Universidad de Concepción (Campeonato Nacional 2020)
- Universidad de Concepción 1-0 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2019)
- Audax Italiano 4-1 Universidad de Concepción (Campeonato Nacional 2018)
- Universidad de Concepción 1-0 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2018)