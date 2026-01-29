Colo Colo se despide de uno de los jugadores más importantes que ha tenido en los últimos años. Esteban Pavez terminó su ciclo en el Cacique con polémica y se va rumbo a Perú para seguir con su carrera.

Después de un centenario para el olvido y declaraciones que irritaron a los hinchas, el volante decidió tomar sus maletas e irse con Pablo Guede en Alianza Lima. Esto ha generado no sólo el inicio de la búsqueda de un nuevo volante, sino que también a una férrea defensa de quienes fueron sus compañeros.

Desde el plantel hasta fuera de él le enviaron mensajes al mediocampista ante su adiós. Todos ellos defendiendo el rol que tuvo tanto dentro como fuera de la cancha y, especialmente, con los trabajadores del club.

La defensa de los compañeros de Esteban Pavez en Colo Colo

El adiós de Esteban Pavez a Colo Colo ha provocado todo un debate en torno a su imagen. El mediocampista deja el Cacique con polémica, pero respaldado de todos los que estuvieron a su lado en los últimos años.

Óscar Opazo, que se fue del Eterno Campeón tras la temporada 2025, no dudó en salir a defender al volante. “Eres tremendo, hermano. Siempre te preocupaste de todas las personas que trabajaban en el club. Siempre fuiste un líder positivo y referente para todos los que te conocimos“.

Eso no fue todo, ya que el ex lateral albo le hizo un llamado a pensar en el futuro y dejar atrás todo lo malo que vivió en Colo Colo. “Que un momento malo no borre todas las alegrías que nos diste. Éxito en lo que viene. Te quiero mucho“.

Aunque desde el plantel del Cacique tampoco se quedaron atrás. Eduardo Villanueva también salió a darle su apoyo a Esteban Pavez, remarcando la importancia que tuvo para los canteranos. “Sólo palabras de admiración y orgullo, capitán. Gracias por tu legado hacia los de casa. Te quiero, éxito siempre, colocolino“.

El mediocampista ya dejó el país y está en Perú afinando los últimos detalles de su llegada a Alianza Lima. Con esto, busca dar vuelta la página de un 2025 muy complicado a nivel personal y que acabó con su sueño de retirarse en el Eterno Campeón.

Esteban Pavez comienza una nueva etapa en su carrera y se olvida de Colo Colo después de un regreso que no terminó como esperaba. El volante tendrá un nuevo desafío en el extranjero de la mano de un Pablo Guede que lo conoce de sobra.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Pavez en Colo Colo?

Esteban Pavez se va con polémica de Colo Colo, donde logró disputar un total de 345 partidos oficiales en sus tres etapas en el club. En ellos anotó 16 goles y aportó con 18 asistencias en los 28.195 minutos que estuvo dentro de la cancha.