El mercado de fichajes del fútbol chileno está siendo testigo de una de las movidas más esperadas del último tiempo. Esteban Pavez se va de Colo Colo para volver a competir en el extranjero y así dejar atrás un 2025 muy polémico.

El pobre rendimiento que mostró en la cancha no fue lo único, ya que el capitán albo también hizo noticia por declaraciones en las que instaló a Universidad Católica por encima del Eterno Campeón. Esto le valió una ola de críticas de parte de los hinchas, pero en la interna tenían más que claro su compromiso con el club.

Este miércoles y a horas de que su salida se haga oficial, en el Cacique sacaron la voz para despedir al volante. Y quien se encargó de hacerlo es quien hereda la jineta esta temporada, remarcando que pocas veces se ve a un líder como el Oreja.

El emotivo adiós de Fernando De Paul a Esteban Pavez

Esteban Pavez tuvo este miércoles su última práctica junto al plantel de Colo Colo. El mediocampista se va a Alianza Lima junto con Pablo Guede para olvidarse de un centenario en el que terminó siendo el gran villano.

Esteban Pavez se va de Colo Colo después de un polémico 2025. Foto: Photosport.

En el camarín albo sienten y mucho su partida, ya que deja un vacío muy importante. Así lo dejó claro Fernando De Paul quien en conferencia de prensa este miércoles lo despidió. “Estuvo con nosotros, entrenó, no hablé mucho. Lo que siga, desearle siempre lo mejor“, comenzó señalando.

“Es un referente, capitán, colocolino sobre todas las cosas. A los que llegamos hace años y los que llegan ahora, siempre estuvo a disposición y haciéndonos entender lo que significa esta institución para el país“, añadió el Tuto, quien hereda la jineta de capitán en el Eterno Campeón.

Fernando De Paul no paró ahí y remarcó que Esteban Pavez ha sido parte fundamental para quienes han llegado a Colo Colo. “Soy un agradecido a él, tenemos una buena relación, una amistad. Cuando estás acá te das cuenta que toda la gente es agradecida con Esteban por lo que hizo con todos“.

Esto deja en evidencia que, más allá de las polémicas que provocó, el mediocampista siempre estuvo velando por el bien del club. Sin duda un trabajo silencioso y que en la interna valoran al máximo.

Colo Colo le dice adiós a Esteban Pavez, su capitán en los últimos años. El Cacique se prepara para una nueva era ya sin el principal líder en la interna y buscando a los llamados a tomar el lugar.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Pavez en Colo Colo en 2025?

Esteban Pavez se despide de Colo Colo tras haber disputado un total de 34 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos no marcó goles ni dio asistencias y alcanzó los 2.139 minutos dentro de la cancha.